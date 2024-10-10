Первое публичное СОЧ: все о деле военного Сергея Гнездилова

Военнослужащий Сергей Гнездилов самовольно покинул воинскую часть 21 сентября 2024 года. Это дело получило огласку в обществе, ведь это первый подобный случай.

В настоящее время военнослужащего задержали и, как пишут в СМИ, ему уже сообщили о подозрении. Кто такой Сергей Гнездилов и что известно о его деле – передает 24 Канал.

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Кто такой Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов – военный и общественный активист, основатель фестиваля "ВиделкаFest" и ведущий подкаста от hromadske "++ подкаст". Он стал на защиту Украины в 2019 году, задолго до начала полномасштабного вторжения. Сначала Гнездилов служил в 21-м отдельном мотопехотном батальоне "Сармат", а сейчас стал командиром отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Сам Сергей Гнездилов родом из Одесской области. Он родился в 2000 году в городе Вилково. С 2018 года учился в Национальном университете "Львовская политехника". Еще со студенчества Гнездилов был активистом и возглавлял общественную организацию "Совет общественных лидеров" и правление молодежной организации "Мемориал", был членом редакции газеты "Зов совести" и журнала "Освободительная борьба". В 2019 году Гнездилов стал участником всеукраинского проекта "Школа молодежных лидеров общин" от Вилковской ОТО.

Именно в 2019 году Сергей Гнездилов взял академический отпуск и присоединился к защите Украины. Он вступил в ряды ВСУ и участвовал в ожесточенных боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Золотую Ниву, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут.



Сергей Гнездилов / Фото с фейсбук-страницы военного

Как Гнездилов пошел в СОЧ и почему

21 сентября Сергей Гнездилов на своей странице в фейсбуке опубликовал сообщение, что самовольно оставляет часть (СОЧ). Главной идеей публикации было то, что никто не рожден для войны, а потому должны быть четкие сроки службы.

Гнездилов проанализировал весь свой путь в армии и отметил важные, по его мнению, проблемы в обществе. Особенно военный был возмущен коррупцией.

"Начинается тотальная коррупция: 2500 у.е. – средняя цена "ограниченно годного" во время прохождения военно-врачебной комиссии. За полную непригодность возьмут вдвое больше. Отсутствие четких сроков службы способствует "черной демобилизации": женитьба на пенсионерках с инвалидностью когда-то была мемом, а сейчас – очень распространенное явление; разводятся с женами, чтобы оформить единоличное опекунство над ребенком; разводят своих собственных родителей, чтобы оформить уход за матерью или отцом; идут в СОЧ", – говорится в заметке.

Поэтому, военный отметил, что установление четких сроков службы и вопрос демобилизации сейчас стоят как никогда остро. Именно поэтому Сергей Гнездилов решился на беспрецедентный шаг – публичное СОЧ.

Вопрос передышки пехоты и установления четких сроков службы на нуле – вопрос национальной безопасности. С сегодняшнего дня я иду в СОЧ, до установления четких сроков службы, или до своего 25-летия, имея за своей спиной 5 лет безупречной солдатской службы. Подчеркну: безупречной. Надеюсь, этим поступком удастся донести до власти и общества необходимость разговора и решения этой ситуации. Моя позиция остается неизменной: мы должны создать мобилизационную очередь из всех военнообязанных украинцев, и тогда демобилизация станет реальностью,

– подчеркнул Гнездилов.

Впоследствии военный добавил, что не призывает других военных идти в СОЧ. Гнездилов объяснил, что 2 года акцентировал на проблеме демобилизации, однако только такой публичный шаг, по его мнению, действительно может привлечь внимание к проблеме.

Как отреагировали в бригаде и обществе

В ОК "Запад" и пресс-службе 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады осудили поступок Сергея Гнездилова. В частности, в бригаде, где служил военный, заявили о проведении служебного расследования.

По данному факту назначено служебное расследование и проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия. Позиция командования воинской части остается неизменной – нулевая толерантность к совершению подобных поступков,

– отметили в пресс-службе бригады.

В то же время в ОК "Запад" добавили, что проблема не в конечном сроке службы, а в том, что прямо сейчас Украине нужно защищаться, а не заниматься общественным активизмом. Враг имеет миллионную армию, не оставляет попыток захватить как можно больше украинских территорий и постоянно наносит удары по мирным городам.

В командовании добавили, что СОЧ Гнездилова поставило под удар не только его лично, но и подразделение, в котором он служил.

Побег военнослужащего скажется на боеспособности подразделения. СОЧ – это ухудшение эффективности обороноспособности тех людей, с которыми данный военнослужащий воевал. То есть, он ставит под удар не себя, а именно своих конкретных побратимов. Кто-то должен отработать и за себя, и за него,

– прокомментировали инцидент в ОК "Запад".

В обществе по-разному отреагировали на СОЧ Гнездилова. Кто-то в комментариях под заметкой поддерживал военного и не осуждал его действий, другие же – завили, что такие действия могли поставить под удар побратимов.

Гнездилова задержали

Почти через 3 недели после того, как Гнездилов публично ушел в СОЧ, его задержали. Так, 9 октября Государственное бюро расследований сообщило, что военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил об оставлении воинской части, задержали. Также правоохранители раскрыли некоторые детали СОЧ.

Так, по предварительной информации, в начале сентября Сергей Гнездилов был направлен в госпиталь для медосмотра ВВК, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а после завершения определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся. В ГБР отметили, что фактически военный 2 недели скрывался.

Кроме того, после публичного заявления Гнездилова Донецкая областная прокуратура открыла дело о дезертирстве. Задержали военного также в рамках этого производства, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас официальной информации о том, сообщали ли Гнездилову о подозрении, нет. Однако Суспильное со ссылкой на адвоката сообщило, что военному якобы вручили подозрение в дезертирстве.

Через несколько часов в СМИ также появилась информация, что прокуратура будет требовать, чтобы Сергея Гнездилова держали под стражей. Впрочем, пока еще не состоялось судебное заседание, на котором военнослужащему избрали бы меру пресечения по делу о дезертирстве.