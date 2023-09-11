Община на Хмельнитчине будет встречать на щите отца двоих детей: погиб боец Сергей Иванюк
Источник:Михаил Поситко
Лучшие сыновья и дочери Украины продолжают отдавать свои жизни, чтобы наше государство было свободным от российских оккупантов. В частности, погиб на фронте солдат родом из Хмельнитчины Сергей Иванюк.
Родным городом для павшего бойца был Каменец-Подольский. Собственно, его мэр Михаил Поситко в воскресенье, 10 сентября, сообщил новость о героической смерти Сергея Иванюка.
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Каменец-Подольская община в скорби
Родился Иванюк в 1979 году. У него было двое детей: к сожалению, теперь они – без отца.
Он погиб отвоевывая нашу независимость, за это и поплатился своей жизнью. Не справедливо… Без отца осталось двое детей. Выражаю искренние соболезнования семье военнослужащего,
– написал городской голова.
Кроме того, он отметил, что вся Каменец-Подольская община – в скорби, и констатировал: "Вечная память Герою".
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибших воинов Вооруженных Сил Украины. Светлая память всем павшим за наш суверенитет, а также Сергею Иванюку.
Заметим, что 12 сентября родная для Иванюка община в Хмельницкой области будет встречать своего павшего героя на щите.
Траурный кортеж с телом защитника будет двигаться по проспекту со стороны Хмельницкого около 09:30 в дом, где проживал Сергей. Это улица Космонавтов, 10. С 10.00 до 11.00 там состоится прощание.
После этого кортеж отправится к месту последнего покоя в селе Витковцы. Там со всеми почестями похоронят Сергея Иванюка, погибшего за нашу свободу.
Погибшие на войне: последнее
- Под Бахмутом в Донецкой области погиб молодой украинский защитник Игорь Бабко. Ему было 25. Через 9 дней у него должен быть день рождения.
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