Об этом сообщила община Заводская.

Что известно о погибшем военном?

Сергей Кацкий родился 14 февраля 1971 года в городе Червонозаводское. После окончания местной школы получил профессию электрика, а впоследствии учился в Лохвицком техникуме пищевой промышленности.

В разные годы работал пекарем, водителем грузового автомобиля, а до 2022 года много лет был водителем на предприятии "Райз". Родные вспоминают Сергея Кацкого как искреннего, доброжелательного и жизнерадостного человека, любящего мужа и отца.

В свободное время он увлекался хоккеем. 26 декабря 2022 года его мобилизовали в ряды ВСУ. Защитник погиб 22 февраля 2024 года при выполнении боевого задания на Запорожском направлении.

Прощание с Сергеем Кацким состоится 14 июля. Защитника похоронят на кладбище микрорайона "Гора".

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Кацкого. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

В Донецкой области погиб военный из Днепропетровской области – Игорь Корень. Он служил в должности водителя-электрика-моториста отделения роты беспилотных наземных систем.

После более чем года неизвестности подтвердилась гибель Романа Миштурака из Дрогобыча. Он проживал на улице Самборской и учился в общеобразовательной школе №3.

В начале полномасштабного вторжения он находился за границей, однако решил вернуться в Украину и вступить в ряды ВСУ. Защитник служил старшим водителем штурмового батальона воинской части А4638.