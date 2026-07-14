Про це повідомила Заводська громада.

Що відомо про загиблого військового?

Сергій Кацький народився 14 лютого 1971 року в місті Червонозаводське. Після закінчення місцевої школи здобув професію електрика, а згодом навчався в Лохвицькому технікумі харчової промисловості.

У різні роки працював пекарем, водієм вантажного автомобіля, а до 2022 року працював водієм у підприємстві "Райз". Рідні згадують Сергія Кацького як щиру, доброзичливу та життєрадісну людину, люблячого чоловіка й батька.

У вільний час він захоплювався хокеєм. 26 грудня 2022 року чоловіка мобілізували до лав ЗСУ. Захисник загинув 22 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Прощання із Сергієм Кацьким відбудеться 14 липня. Поховають захисника на кладовищі масиву "Гора".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Кацького. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

На Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщини – Ігор Корінь. Він лужив на посаді водія-електрика-моториста відділення роти безпілотних наземних систем.

Після понад року невідомості підтвердилася загибель Романа Міштурака з Дрогобича. Він проживав на вулиці Самбірській та навчався у загальноосвітній школі №3.

На початку повномасштабного вторгнення він перебував за кордоном, однак вирішив повернутися в Україну та приєднатися до лав ЗСУ. Захисник служив старшим водієм штурмового батальйону військової частини А4638.