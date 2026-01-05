Все что известно о новом заместителе главы Офиса Президента читайте в материале 24 Канала.

Как начинался дипломатический путь Кислицы?

Сергей Олегович Кислица родился 15 августа 1969 года в Киеве. Он получил высшее образование на факультете международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которое завершил с отличием.

Карьера Кислицы тесно связана с дипломатической службой. Начав в 1992 году стажером в департаменте МИД Украины, ответственном за европейское сотрудничество и СБСЕ (предшественницу ОБСЕ), он быстро продвигался по служебной лестнице: от атташе и секретаря до помощника высокопоставленных чиновников министерства.

В разные периоды работал в посольстве Украины в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, а также в миссии при НАТО в Брюсселе, где занимался политическими вопросами. Был директором секретариата министра иностранных дел, старшим советником и возглавлял департаменты, связанные с международными организациями.

Значительный опыт получил в США: с 2001 по 2005 год занимал должности советника и советника-посланника по политическим вопросам в посольстве в Вашингтоне.

С 2006 по 2014 год руководил Департаментом международных организаций МИД Украины, участвовал в многочисленных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Активно работал в структурах Совета Европы, в частности возглавлял комиссию по вопросам гендерного равенства, а также представлял Украину в Исполнительном совете ЮНЕСКО.

Как заместитель министра иностранных дел принимал участие в ключевых переговорах, в частности в Женевской встрече 2014 года с участием Украины, ЕС, США и России, направленной на деэскалацию конфликта. Инициировал и координировал мониторинг ситуации в оккупированном Крыму через механизмы ЮНЕСКО, что привело к принятию ряда решений о прямом мониторинге.

Ключевой представитель Украины в ООН

С 19 декабря 2019 года до 21 декабря 2024 года он занимал должность постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Официально полномочия постпреда он получил 20 февраля 2020 года после вручения верительных грамот генеральному секретарю ООН. По совместительству Кислица также был послом Украины в Багамских Островах и в Тринидаде и Тобаго.

В частности, во время заседания Совета Безопасности ООН в июле 2024 года он наглядно опроверг российскую пропаганду относительно ракетного удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Дипломат привел доказательства, что объект был умышленно поражен крылатой ракетой Х-101, в результате чего серьезно пострадала часть корпуса, где лечили детей с онкологическими заболеваниями.

Кислица отметил, что это нападение демонстрирует полное пренебрежение России к любым мирным инициативам и нормам международного гуманитарного права. Он призвал международное сообщество активнее уничтожать российские носители ракет и сами ракеты, чтобы навсегда устранить террористическую угрозу для гражданского населения Украины.

В декабре 2024 года указом президента его уволили с должности постпреда в ООН, а уже с 12 февраля 2025 года Сергей Кислица вернулся в центральный аппарат МИД как первый заместитель министра иностранных дел.

В начале 2026 года президент Владимир Зеленский провел личную встречу с Кислицей, во время которой сообщил о новом назначении. Уже 5 января Кислица перешел на новую должность и стал первым заместителем главы ОП Кирилла Буданова. Он также продолжит активно участвовать в важных переговорных процессах.

Интересно! Кислица имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, награжден орденом "За заслуги" III степени. Он также свободно владеет украинским, английским, русским, испанским и французским языками.

Какова роль Кислицы в мирных переговорах?