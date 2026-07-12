От охранника до топ-менеджера: кто такой Сергей Корецкий, который может стать новым премьером

После сообщения об отставке Юлии Свириденко стало известно имя одного из главных кандидатов на ее место. Новым премьер-министром Украины может стать предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли, действующий генеральный директор группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий. Президент Владимир Зеленский уже провел встречу с Корецким.

Информацию о карьере и профессиональных достижениях потенциального главы правительства собрал 24 Канал.

Что известно о профессиональном пути Корецкого?

Сергей Корецкий, уроженец Луцка, ныне 48-летний управленec, имеет техническое и экономическое образование. Он окончил Луцкий государственный технический университет, где обучался по специальностям "Машиностроение" и "Экономика бизнеса", а также получил образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению "Добыча нефти и газа". Впоследствии, в 2019 году, он прошел программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Корецкий начал свой профессиональный путь в конце 1990-х годов в топливном бизнесе. Сначала он занимал должность охранника в Continuum Group, основанной Игорем Еремеевым.

Впоследствии Корецкий стал генеральным директором управляющей компании, а в 2013 году возглавил сеть автозаправочных станций WOG. Через 5 лет он покинул компанию и основал собственный кофейный бренд и сеть кофеен Idealist Coffee Co, из числа бенефициаров которой вышел в 2021 году.

С августа 2019 по ноябрь 2022 года Корецкий был соучредителем и председателем правления энерготрейдера Centurion Group SA (Швейцария).

Какую роль сыграл Корецкий в "Укрнафте" и "Нафтогазе"?

После перехода энергетических активов, ранее принадлежавших Игорю Коломойскому, в государственную собственность осенью 2022 года Корецкий был назначен руководителем "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Под его руководством "Укрнафта", которая в течение 2013–2022 годов накопила более 10 миллиардов гривен убытков, превратилась в одну из самых успешных государственных компаний. По итогам 2023–2024 годов предприятие получило около 40 миллиардов гривен чистой прибыли.



Сергей Корецкий / Фото: Facebook / Сергей Куюн

Сам Корецкий объяснял это переходом на прозрачные закупки через Prozorro, отказом от посредников и изменением принципов взаимодействия с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

В апреле 2025 года по результатам открытого конкурса, в котором участвовали 62 претендента, наблюдательный совет назначил его председателем правления группы "Нафтогаз".

Отбор проводила международная рекрутинговая компания Korn Ferry. Одной из главных задач нового руководителя правительство определило увеличение собственной добычи газа и укрепление энергетической независимости страны.

По итогам 2025 года выручка группы "Нафтогаз" выросла до 270,9 миллиарда гривен, что на 5,7% превысило показатель предыдущего года. В то же время чистая прибыль резко сократилась – с 37,9 до 5,83 миллиарда гривен.

Основной причиной стало существенное увеличение расходов, прежде всего из-за масштабного импорта природного газа. Всего в структуре компании работают около 100 тысяч человек.

Как прошла встреча Корецкого с Зеленским?

Глава государства 12 июля объявил об обновлении правительства. Он также рассказал о своей встрече с Сергеем Корецким. В ходе беседы стороны обсудили, какие шаги необходимы Украине для большей устойчивости и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии.

Речь идет о необходимости реагировать на новые вызовы, связанные с российскими ударами, в частности, по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, а также атаками на АЗС и другие важные объекты.

Со своей стороны Владимир Зеленский также отметил деятельность Корецкого во главе "Укрнафты" и "Нафтогаза".



Встреча Зеленского с Корецким / Фото со страницы президента

Отметим также, что кандидатуру Сергея Корецкого, как пишут в СМИ, рассматривали уже давно. Однако он долгое время не соглашался возглавить правительство.

Сейчас же ряд народных депутатов считает именно его наиболее вероятным главой Кабмина. Ходят слухи, что сам Корецкий якобы уже согласился на предложение. Информацию о его назначении 24 Канал подтвердил источник в правительстве. В случае его официального назначения он станет уже третьим премьер-министром за время полномасштабной войны.

Кстати, Юлия Свириденко уже подтвердила, что уходит в отставку с поста премьер-министра. Это решение вскоре должно быть одобрено также в Верховной Раде. Сообщалось, что Свириденко станет послом Украины в США.