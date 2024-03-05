"Сергей Котов" уничтожен в наших водах, – Данилов пригрозил ликвидацией флота врага
Украинские защитники возле Керчи уничтожили российский патрульный корабль "Сергей Котов". Это судно оккупантов удалось уничтожить с помощью отечественного вооружения.
Кроме того, российский корабль "Сергей Котов" уничтожили в украинских водах вблизи временно аннексированного Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, информирует 24 Канал.
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"Сергей Котов" уничтожили в украинских водах
Данилов отметил, что весна 2024 года для россиян в Крыму будет такая же горячая, как была зима. По словам секретаря СНБО, наши Вооруженные Силы не будут останавливаться ни на один день и ни один отдых, чтобы уничтожать этих оккупантов, которые вторглись на нашу территорию.
Я хочу заметить очень важную вещь. Что касается "Сергея Котова", он был уничтожен в наших водах, это очень важно, чтобы понимали, что это наши воды, не международные или совместные воды. Это воды, которые принадлежат нашей стране,
– отметил он.
Секретарь СНБО сказал, что российский корабль уничтожили в нашей зоне и все, что будет там появляться, просто будет уничтожаться.
Корабль поразило украинское оружие
Данилов также отметил, что российский корабль был поражен с помощью украинского оружия. В частности, с помощью беспилотного аппарата.
"Я хочу заметить, то, что касается ситуации связанной с этими применениями непосредственно беспилотных аппаратов, которые работают на воде и скоро будут работать и под водой, то это наше собственное производство", – сказал секретарь СНБО
Он отметил, что эти беспилотники изготовили наши предприятия и бизнесы, за что Данилов выразил свою благодарность.
Украина уничтожила корабль россиян "Сергей Котов"
- Российский патрульный корабль "Сергей Котов" ночью 5 марта украинские дроны Magura V5 в акватории Черного моря. Операцию выполнило специальное подразделение "Group 13" ГУР МО.
- В результате атаки корабль получил повреждения кормы, а также правого и левого бортов. В украинской разведке отметили, что в результате атаки на патрульный корабль по меньшей мере 7 россиян погибли, еще 6 получили ранения.
- Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отметил, что потеря "Сергея Котова" является существенной для оккупантов. Интересно, что корабль был одним из самых новых, который построили россияне, и очень пиарили.