Украина продолжает лишать врага свободы в море, – разведка об уничтожении "Сергея Котова"

Наше государство продолжает уничтожать российский флот. Так, спецназовцы ГУР 5 марта метко атаковали патрульный корабль "Сергей Котов". В разведке Великобритании на это отреагировали.

Новый отчет посвятили молниеносной и точной работе ГУР МО. Ведь ее бойцы смогли познакомить со дном корабль “Сергей Котов” вблизи Керченского пролива в восточной части Черного моря.

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Третий корабль за пять недель

Как отмечают в разведке Великобритании, "Сергей Котов" ввели в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. И что он уже ранее был объектом обстрела со стороны американских подводных дронов в июле и сентябре 2023 года. Тогда судно получило незначительные повреждения и вскоре вернулось в строй в каждом из случаев.

Пишут, что для атаки ГУР МО использовали надводные дроны "Магура V5". Говорится о том же типе беспилотников, которыми атаковали большой десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года.

В отчете отмечают, что это уже третий корабль Черноморского флота России, который удалось потопить за последние пять недель. Предполагают, что из-за потерь флота 15 февраля отправили в отставку командующего адмирала Виктора Соколова. В то же время отмечают, что наше государство продолжает ограничивать свободу маневра флота России в Черном море.

Бойцы ГУР МО уничтожили "Сергея Котова": что известно