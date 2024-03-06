Украина продолжает лишать врага свободы в море, – разведка об уничтожении "Сергея Котова"
Источник:Министерство обороны Великобритании
Наше государство продолжает уничтожать российский флот. Так, спецназовцы ГУР 5 марта метко атаковали патрульный корабль "Сергей Котов". В разведке Великобритании на это отреагировали.
Новый отчет посвятили молниеносной и точной работе ГУР МО. Ведь ее бойцы смогли познакомить со дном корабль “Сергей Котов” вблизи Керченского пролива в восточной части Черного моря.
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Третий корабль за пять недель
Как отмечают в разведке Великобритании, "Сергей Котов" ввели в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. И что он уже ранее был объектом обстрела со стороны американских подводных дронов в июле и сентябре 2023 года. Тогда судно получило незначительные повреждения и вскоре вернулось в строй в каждом из случаев.
Пишут, что для атаки ГУР МО использовали надводные дроны "Магура V5". Говорится о том же типе беспилотников, которыми атаковали большой десантный корабль "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года.
В отчете отмечают, что это уже третий корабль Черноморского флота России, который удалось потопить за последние пять недель. Предполагают, что из-за потерь флота 15 февраля отправили в отставку командующего адмирала Виктора Соколова. В то же время отмечают, что наше государство продолжает ограничивать свободу маневра флота России в Черном море.
Бойцы ГУР МО уничтожили "Сергея Котова": что известно
- Результативно операцию выполнило спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13". Оно атаковало патрульный корабль Черноморского флота страны-агрессора "Сергей Котов". Судно врага удалось поразить в Керченском проливе во время патрулирования.
- В разведке отметили, что били по российскому корвету ударными дронами Magura V5. И что по "Сергею Коту" били в июле и сентябре 2023 года. Правда, в сентябре это судно случайно оказалось под ударом. Целью был другой корабль.
- В ГУР 6 марта сообщили, что ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного "Сергея Котова".
- Также семеро моряков – цифра безвозвратных потерь. В то же время следует понимать, что эта информация уточняется. Поэтому количество ликвидированных и раненых может возрасти.
- Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что на борту уничтоженного "Сергея Котова" также был вертолет. Точно неизвестно, какой именно. Разные источники пишут, что это мог быть или Ка-29, или Ка-27. В то же время он опроверг, что на борту могли быть "Калибры".