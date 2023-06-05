Обменяла "Ваньку" на Suzuki, а не "Ладу": вдова оккупанта Постнова радовалась автомобилю за его смерть
Вдова российского полковника Сергея Постнова получила автомобиль в качестве компенсации за смерть мужа на войне в Украине. Жена оккупанта не скрывала радости, ведь это оказалась не "скрепная" машина от "АвтоВАЗа", а иномарка.
В Москве 27 мая прошла акция "Мы помним", на которой родственникам захватчиков давали машины. Среди них была и вдова ликвидированного Сергея Постнова Екатерина. Об этом сообщают СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Какую машину получила Постнова
Жене Сергея Постнова подарили ключи от легковушки Suzuki Baleno. Первое поколение этих моделей производилось в 1995 – 2002 годах. Второе поколение появилось в 2015 году. Судя по кадрам, другие вдовы в тот день тоже получили такие машины.Обратите внимание! Сергей Постнов также являлся российским пропагандистом. Он работал в пресс-службе росгвардии. После начала полномасштабного вторжения России этот оккупант воевал на стороне врага в течение 4 месяцев. До ликвидации он успел побывать в Гостомеле, а также в Луганской и Харьковской областях.
Как отреагировала вдова оккупанта
Екатерина Постнова заметно радовалась подарку. Ведь она получила не какую-нибудь мемную "Ладу Калину" от отечественного производителя, а модель от японской компании.
В сети появилось короткое интервью с ней. На кадрах можно услышать, как вдова российского оккупанта благодарит за иномарку. Она отмечает, что ей очень приятно, и дважды говорит о своей радости.
Екатерина Постнова радуется компенсации за убитого мужа: видео
Как Россия относится к семьям погибших солдат
- Большинству семей в России не так сильно повезло с моральными компенсациями, как этой жене полковника. Так, в Чите женщине, чей сын-оккупант умер в Украине, разрешили посидеть за созданной в его честь партой.
- Еще один абсурдный случай произошел в Карачаево-Черкесии. Жительница этого города стала вдовой, поскольку муж решил принять участие в вооруженной агрессии России против нашей страны и тоже был ликвидирован. В качестве компенсации за смерть ей подарили 2 билета в цирк.
- А накануне 8 мая в городе Балашов, что расположен в Саратовской области, вдов захватчиков поздравили с праздником довольно странным образом. Вместо материальных компенсаций они получили возможность поучаствовать в фотосессии с наградами и кителями своих ликвидированных мужей.