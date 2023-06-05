У Москві 27 травня пройшла акція "Ми пам'ятаємо", на якій родичам загарбників давали автівки. Серед них була й вдова ліквідованого Сергія Постнова Катерина. Про це повідомляють ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

Читайте також Більшість вдів окупантів, яким дарували шуби, виявились масовкою, – розслідувачі

Яку машину отримала Постнова

Дружині Сергія Постнова подарували ключі від легковика Suzuki Baleno. Перше покоління цих моделей вироблялося у 1995 – 2002 роках. Друге покоління з'явилося у 2015 році. Судячи з кадрів, інші вдови у той день теж отримали такі машини.

Зверніть увагу! Сергій Постнов також був російським пропагандистом. Він працював у пресслужбі росгвардії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії цей окупант воював на боці ворога протягом 4 місяців. До своєї ліквідації він встиг побувати у Гостомелі, а також у Луганській та Харківській областях.

Як відреагувала вдова окупанта

Катерина Постнова помітно раділа подарунку. Адже вона отримала не якусь там мемну "Ладу Калину" від вітчизняного виробника, а модель від японської компанії.

У мережі з'явилося коротке інтерв'ю з нею. На кадрах можна почути, як вдова російського окупанта дякує за іномарку. Вона зазначає, що їй дуже приємно, та двічі каже про свою радість.

Катерина Постнова радіє компенсації за вбитого чоловіка: відео

Як Росія ставиться до родин загиблих солдатів