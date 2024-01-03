Притула назвал сумму, которую собрал фонд с начала полномасштабного вторжения
Благотворительный фонд Сергея Притулы уже собрал более 6 миллиардов гривен для помощи украинским защитникам. Это за 22 месяца полномасштабной войны России против Украины.
Такую цифру в эксклюзивном интервью для 24 Канала озвучил волонтер, основатель фонда Сергей Притула. Он подчеркнул, что до конца войны волонтеры будут продолжать помогать военным.
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"Дело в том, что до конца войны волонтеры и будут это делать (помогать военным – 24 Канал). Не будет такого дня, когда выйдут военные и скажут: "Парни, девушки, волонтеры, спасибо, у нас все есть", – сказал Притула.
Помощь военным
За 22 месяца полномасштабной войны России против Украины фонд Сергея Притулы собрал 6 миллиардов 277 миллионов гривен. Как отметил волонтер, это колоссальная разница по сравнению с тем, какие цифры были раньше.
"Сейчас на фоне цифр, о которых говорит министр финансов, это не выглядит огромной суммой, но я сравниваю такие бюджеты не с государственными, а с бюджетами за предыдущие годы. За 8 лет АТО/ООС волонтер Сергей Притула собрал 52 миллиона гривен. Фонд Притули за 22 месяца – 6 миллиардов 277 миллионов. Это колоссальная разница", – отметил он.
Отметим, на днях министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes рассказал, что государство ежедневно тратит на сектор безопасности и обороны 5 миллиардов гривен. В то же время чиновник добавил, что не понимает откуда у военных проблемы с обеспечением.
"Я подозреваю, что даже 5 миллиардов гривен в день может быть недостаточно, чтобы закрывать все текущие и глобальные потребности Сил обороны в количестве более 1 миллиона человек", – предположил в интервью Притула.
Напомним, фонд Сергея Притулы, созданный в 2020 году для образовательных и инклюзивных проектов, помогает украинским военным. Среди направлений – дроны, средства связи, оптические приборы, транспорт, средства тактической медицины и другое. В конце 2023 года волонтер напомнил о масштабном сборе "Рой мести 2.0", благодаря которому планируется приобрести FPV-дроны разной модификации.
Сергей Притула рассказал о работе фонда: последние новости
- Сергей Притула объяснил, из каких средств работники его фонда получают заработные платы. В то же время он подчеркнул, что 100% денег, которые люди донатят на сборы или счета, идут на помощь.
- Волонтер поделился, что коллектив его фонда велик и насчитывает 105 работников. Многие из них – переселенцы с временно оккупированных территорий.
- Также Сергей Притула высказался по поводу работы российской пропаганды перед Западом. И западных журналистов, которые первыми начали бороться с этим и своими глазами видели российские зверства в Украине.