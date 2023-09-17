Суровикин полетел в Алжир: какова цель его визита

По данным российских СМИ, Сергей Суровикин находится в Алжире. Но генерал "Армагедон" имеет невероятный талант "выплывать из стремнины".

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, отметив, что Суровикин еще покажет себя неожиданно.

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Зачем генерал "Армагедон" поехал в Африку

"Надо было как можно дальше показать от российских камер, чтобы никто не спросил, что с ним было и где он сейчас находится. С таким "успехом" в принципе могли выбрать Антарктиду или дипфейк. Все одинаково было бы хорошо", – подчеркнул Олевский.

В Алжир Сергей Суровикин, убежден российский оппозиционный журналист, мог поехать для того, чтобы разве что "позлить французов". А вот если бы российский генерал поехал в ЦАР, то тогда можно было бы сказать, что тот полетел туда, чтобы взять под контроль наследие Евгения Пригожина.

Поскольку Суровикин поехал не в ЦАР, а в Алжир, я думаю, что это просто как можно дальше от возможностей задать вопросы,

– добавил Тимур Олевский.

Что известно о поездке Суровикина в Алжир: смотрите видео

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