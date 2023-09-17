Суровикин полетел в Алжир: какова цель его визита
По данным российских СМИ, Сергей Суровикин находится в Алжире. Но генерал "Армагедон" имеет невероятный талант "выплывать из стремнины".
Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, отметив, что Суровикин еще покажет себя неожиданно.
Смотрите также Зачем Суровикину дали новую должность: политолог допустил замысел Кремля
Зачем генерал "Армагедон" поехал в Африку
"Надо было как можно дальше показать от российских камер, чтобы никто не спросил, что с ним было и где он сейчас находится. С таким "успехом" в принципе могли выбрать Антарктиду или дипфейк. Все одинаково было бы хорошо", – подчеркнул Олевский.
В Алжир Сергей Суровикин, убежден российский оппозиционный журналист, мог поехать для того, чтобы разве что "позлить французов". А вот если бы российский генерал поехал в ЦАР, то тогда можно было бы сказать, что тот полетел туда, чтобы взять под контроль наследие Евгения Пригожина.
Поскольку Суровикин поехал не в ЦАР, а в Алжир, я думаю, что это просто как можно дальше от возможностей задать вопросы,
– добавил Тимур Олевский.
Что известно о поездке Суровикина в Алжир: смотрите видео
Что известно о российском генерале
- Сергей Суровикин некоторое время не появлялся на публике. Теперь он посетил Алжир. Цель его поездки туда – неизвестна. Как пишут белорусские СМИ, Суровикин там может собирать остатки бойцов ЧВК "Вагнера" под крылом российского минобороны.
- Ранее генерал "Армагедон" командовал российской армией в Украине. С этой должности его сняли при попытке мятежа Евгения Пригожина. Но теперь, по данным российских СМИ, у него новая должность. Он мог стать председателем координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне.
- Суровикин ранее находился под арестом, когда "мятеж" главы ЧВК "Вагнера" провалился. Попал российский генерал в немилость Путина, вероятно, потому, что имел хорошие связи с Пригожиным, мог заранее знать о "мятеже" и даже этому способствовать.
- В России якобы пытаются создать новую ЧВК из остатков вагнеровцев. Вероятно, ее руководителем станет именно Сергей Суровикин. Страна-агрессор отправляет "переговорщиков" в Беларусь и африканские страны – в частности, Алжир, Мали и Судан.