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24 Канал Новости Украины Полтора года считался пропавшим без вести: на фронте погиб Сергей Токовинин из Коломыи
10 июля, 06:40
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Полтора года считался пропавшим без вести: на фронте погиб Сергей Токовинин из Коломыи

Полина Буянова

В ходе войны против российских захватчиков погиб военнослужащий из Коломыи Сергей Токовинин. Более года этот защитник числился пропавшим без вести.

Об этой трагической новости сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский.

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Что известно о Сергее Токовинине?

Младший сержант Сергей Токовинин служил командиром боевой машины и командиром десантно-штурмового отделения 505-го отдельного батальона морской пехоты.

Военный погиб 21 октября 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

С тех пор он считался пропавшим без вести.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего Героя. Светлая память и вечная слава Защитнику Украины, 
– написал мэр Коломыи.

О дате и времени прощания с Сергеем Токовининым мэр пообещал сообщить дополнительно.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Токовинина. Вечная память Герою!

Они отдали жизнь за Украину

  • Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб лейтенант полиции Дмитрий Артамонов. Жизнь защитника оборвалась 19 мая 2026 года на Краматорском направлении в результате удара российских FPV-дронов.
     
  • 5 июля также стало известно о гибели капитана полиции Руслана Ярошевича в Запорожье. В тот день он вместе с напарником предупреждал жителей города об угрозе российских ударов. Одна из бомб попала рядом со служебным автомобилем, и полицейский получил смертельные ранения.
     
  • В войне против российских оккупантов погибли двое грузинских добровольцев, защищавших Украину. По имеющейся информации, одним из погибших является Игорь Бекурашвили. Еще один погибший грузинский боец – 30-летний Георгий Дамений – был родом из Сенаки и последние годы жил в Украине.

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