Два года не отдавали тело: в Кривом Роге попрощались с морпехом, который защищал "Азовсталь"
Источник:Общественное
Погибший на "Азовстали" Сергей Марьяненко воевал с начала полномасштабного вторжения и оборонял от россиян Мариуполь. В апреле 2022 года он со своим подразделением прорвался на Азовсталь, где вел оборону до 5 мая, когда погиб, отражая очередной российский штурм.
Когда Сергей погиб, ему было всего 26 лет. Он в конце апреля позвонил жене, Веронике Пунтус и рассказал, что им удалось прорваться к окруженной “Азовстали” и не надо переживать за него и его собратьев.
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Герой должен быть примером для украинцев
Жена погибшего воина говорит, что Сергей мечтал быть правоохранителем, в 2021 году даже получал специальность в Николаеве, но подписал контракт на военную службу. После начала полномасштабного вторжения России, защищал Мариуполь, как наводчик отделения морской пехоты. О его гибели жене сообщил военкомат через 10 дней после атаки россиян.
Сообщили мне, что он погиб 16 мая, мне позвонили из военкомата. Они приехали, дали похоронку,
– вспоминает женщина.
Похоронить Сергея Марьяненко удалось только через два года, ведь все это время россияне не возвращали тело мужчины. Жена говорит, что он был на оккупированной территории Мариуполя и им сказали сдать тест ДНК. 5 месяцев назад был обмен телами и Веронике сообщили, что ДНК совпало. Она ездила в Киев оформлять все документы, чтобы Сергея можно было забрать.
С Сергеем попрощались друзья и учителя
На центральное кладбище Кривого Рога с Сергеем Марьяненко пришли попрощаться его друзья, учителя и воспитатели. Он был сиротой, рос в детдоме. Его воспитательница Виктория Пронько вспоминает, что Сергей был трудолюбивым, ответственным и дружественным парнем.
С самого детства он был очень хорошим человеком, добрым, вежливым, слишком трудолюбивым. Ответственно относился к учебе, был активным во всех мероприятиях и группы и детдома, Сергей имел дружеские отношения со всеми одногруппниками,
– рассказала воспитательница.
С Сергеем Марьяненко попрощались друзья и воспитатели / Фото Суспільне
Погибшие в бою Герои
- Защищая Украину от россиян на Авдеевском направлении погиб младший сержант 71 ОЕБр Василий Жемела. За неделю до рокового боя Герой получил награду "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ.
- Ранее Украина потеряла еще одного Героя в борьбе против российского захватчика. На фронте погиб Виталий "Буба" Шнуренко. Ранее защитник был награжден нагрудным знаком "Золотой крест".
- Война продолжает забирать лучших сыновей и дочерей Украины. Так, к сожалению, стало известно, что в бою погиб доброволец "Азова" Салата Александр.
- На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич. Защитнику был всего 21 год.