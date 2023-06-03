Партизаны передали огненный "привет": детали ликвидации коллаборанта Дидоводюка под Мелитополем

В Михайловке под Мелитополем 2 июня взорвался автомобиль коллаборанта Сергея Дидоводюка. Предатель развлекал окупантов в своем генделике под названием "Гетман".

Как отмечают, Дидоводюк был на особом счету у оккупационных властей. Партизаны передали ему пламенный "привет".

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В машине была взрывчатка

Предатель кормил и поил русских офицеров, организовывал балаганы и застолья для вип-коллаборантов в своем генделике под названием "Гетман".

2 июня Дидоводюк заживо сгорел в своем ВАЗ-2121. Известно, что под автомобилем было заложено самодельное взрывное устройство.

Кроме коллаборанта, в автомобиле также находились два пассажира: женщина и мужчина. Сейчас они находятся в реанимации.

Партизаны уже передают привет Дидоводюк Яне Сергеевне – дочери покойного коллаборанта,

– говорится в соцсетях.

В Михайловке ликвидировали коллаборанта Дидоводюка / Фото "Риа-Мелитополь"

Кто стоит за ликвидацией предателя

Бойцы С.Р.О.К. (смерть российским оккупантам и коллаборантам) смогли выследить и взорвать коллаблоранта Дидоводюка. Собственно об этом они рассказали в своем видео.

Партизаны ликвидировали Дидоволюка: видео

В сообщении добавляют, что предатель не только служил врагу, но и стал кандидатом на выборы от "Единой России".

"Надеемся, что судьба этого колобка заставит одуматься тех, кто до сих пор уверен, что решисты способны их защитить и обеспечить безбедную и долгую жизнь. Мы знаем каждого предателя в лицо. И каждый день наш черный список пополняется новыми именами. Их термин тоже придет!", – пообещали бойцы.

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