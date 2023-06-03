Партизаны передали огненный "привет": детали ликвидации коллаборанта Дидоводюка под Мелитополем
Источник:"Риа-Мелитополь"
В Михайловке под Мелитополем 2 июня взорвался автомобиль коллаборанта Сергея Дидоводюка. Предатель развлекал окупантов в своем генделике под названием "Гетман".
Как отмечают, Дидоводюк был на особом счету у оккупационных властей. Партизаны передали ему пламенный "привет".
Смотрите также В Михайловке под вечер – "хлопковый" подарок: погиб местный коллаборант Дидоводюк
В машине была взрывчатка
Предатель кормил и поил русских офицеров, организовывал балаганы и застолья для вип-коллаборантов в своем генделике под названием "Гетман".
2 июня Дидоводюк заживо сгорел в своем ВАЗ-2121. Известно, что под автомобилем было заложено самодельное взрывное устройство.
Кроме коллаборанта, в автомобиле также находились два пассажира: женщина и мужчина. Сейчас они находятся в реанимации.
Партизаны уже передают привет Дидоводюк Яне Сергеевне – дочери покойного коллаборанта,
– говорится в соцсетях.
В Михайловке ликвидировали коллаборанта Дидоводюка / Фото "Риа-Мелитополь"
Кто стоит за ликвидацией предателя
Бойцы С.Р.О.К. (смерть российским оккупантам и коллаборантам) смогли выследить и взорвать коллаблоранта Дидоводюка. Собственно об этом они рассказали в своем видео.
Партизаны ликвидировали Дидоволюка: видео
В сообщении добавляют, что предатель не только служил врагу, но и стал кандидатом на выборы от "Единой России".
"Надеемся, что судьба этого колобка заставит одуматься тех, кто до сих пор уверен, что решисты способны их защитить и обеспечить безбедную и долгую жизнь. Мы знаем каждого предателя в лицо. И каждый день наш черный список пополняется новыми именами. Их термин тоже придет!", – пообещали бойцы.
"Хлопок" на Запорожье: коротко
- Ко временно оккупированному Бердянску 2 июня пришел "хлопок". Жители города слышали мощные взрывы в местном порту. Над городом видели столб густого черного дыма.
- Городской голова Мелитополя рассказал, что оккупанты начали вывозить оборудование и отводить корабли из-за взрывов в Бердянске. Он пошутил, что россиянам наверняка не подошел климат.
- Кстати, громко было и в Мелитополе 28 мая. Около 7 утра в центре временно оккупированного города раздался единичный взрыв.
- Кроме того, в районе захваченного оккупантами аэродрома в Мелитополе были слышны взрывы днем 25 мая. Федоров опубликовал кадры с дымом.