Сестра Савченко спростувала інформацію про Мураєва-"спонсора"

Сестра Надії Савченко – Віра – заявила, що адвокати Надії працюють безкоштовно і їхню роботу не оплачує нардеп Євген Мураєв.

Об этом сообщает ТСН.

По словам Веры, она и ее сестра еще раньше имели информацию о том, что в начале весны "что-то будет".

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"Надежда сказала, что она все понимает и ничего страшного. И эти люди не испугались, они не пошли, они защищают совершенно бесплатно", – добавила Савченко.

Также она опровергла заявление народного депутата Евгения Мураева о том, что он финансирует защиту ее сестры.

Я уверяю, что не было необходимости финансировать защиту. Возможно, такая потребность будет дальше, но сейчас все эти люди работают бесплатно,

– добавила Вера.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и стенах парламента и участвовала в завозе оружия из оккупированной территории Донбасса. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".



22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дала разрешение на ее задержание и арест. После этого ее задержали в Раде. Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. ГПУ подало ходатайство об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенном из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства президента Украины, премьер-министра и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.