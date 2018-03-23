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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Сестра Савченко спростувала інформацію про Мураєва-"спонсора"

4237 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Сестра Надії Савченко – Віра – заявила, що адвокати Надії працюють безкоштовно і їхню роботу не оплачує нардеп Євген Мураєв.

Про це повідомляє ТСН.

За словами Віри, вона та її сестра ще раніше мали інформацію про те, що на початку весни "щось буде".

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"Надія сказала, що вона все розуміє і нічого страшного. І ці люди не злякалися, вони не пішли, вони захищають абсолютно безкоштовно", – додала Савченко.

Також вона спростувала заяву народного депутата Євгена Мураєва про те, що він фінансує захист її сестри.

Я запевняю, що не було потреби фінансувати захист. Можливо, така потреба буде надалі, але зараз ці всі люди працюють безкоштовно,
– додала Віра.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої території Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. Після цього її затримали у Раді. Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів. ГПУ подало клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін.

В чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства президента України, прем'єр-міністра та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко Євгеній Мураєв
Джерело: 24 Канал
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