Впервые с 9 мая: на фоне слухов о болезни показали фото Лукашенко – снова с бинтом на руке
Самопровозглашенный президент Беларуси впервые появился на публике от 9 мая. Александр Лукашенко сегодня якобы работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.
На фоне слухов о болезни и ухудшении здоровья в сети опубликовали новые фотографии с белорусским диктатором. Фото распространяют приближенные к власти СМИ, сообщает 24 Канал.
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Лукашенко якобы встретился с военными
Пропагандистские белорусские телеграм-каналы заявляют, что Лукашенко якобы работает в центральном командном пункте военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В подтверждение таких заявлений публикуют даже новое фото, на котором министр обороны Беларуси Виктор Хренин встречает Лукашенко.
По информации пропагандистских каналов, самопровозглашенный президент заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.
Однако в сети обратили внимание на то, что у Лукашенко перебинтована левая рука, в то время как на параде в Москве перевязана была правая.
В сети распространяется новое фото Лукашенко / Фото белорусских СМИ
В соцсетях предполагают, что наличие повязки на руке может свидетельствовать о необходимости постоянной капельницы.
Белорусский оппозиционер Павел Латушко 14 мая подчеркнул, что за 29 лет правления Лукашенко практически никогда не отсутствовал в публичном информационном поле так долго. По его информации, самопровозглашенный президент действительно болен – у него якобы инфекционно-аллергический миокардит. Латушко также утверждает, что у Лукашенко проблемы с ногами (болит коленный сустав, которому необходимо хирургическое вмешательство) и проблемы с позвоночником.
Версию с отравлением оппозиционер отвергает, поскольку для Владимира Путина в этом пока нет нужды.
"Зачем тогда Путину направлять врачей на помощь Лукашенко и зачем в принципе делать это Путину? Какая логика? Лукашенко не выполнил волю Путина? Он сопротивляется выполнению каких-то поручений? Пока, по крайней мере, он не демонстрировал этого", – заявил Латушко.
Что известно о состоянии здоровья Лукашенко
- Об ухудшении здоровья Лукашенко стали говорить после его появления на параде в Москве 9 мая. В сети обратили внимание на то, что он едва передвигался, а по окончанию парада – сразу вернулся в Минск.
- В России заявили, что Лукашенко вроде бы очень спешил в Беларусь, поскольку там тоже запланированы мероприятия ко Дню победы. Так в Кремле объяснили его бегство и то, почему он не остался на обед с Путиным и лидерами других стран.
- Впоследствии белорусские телеграм-каналы начали распространять информацию о том, что Лукашенко заболел и переехал в резидентскую клинику в Дроздах.
- Слухи об ухудшении здоровья Лукашенко начали еще более активно распространяться после того, как он 14 мая не появился на Дне государственного флага Беларуси. Отметим, что этот праздник в стране отмечали впервые.
- Издание The Mirror писало, что самопровозглашенного президента Беларуси могли отравить в Москве 9 мая. Они аргументировали это тем, что Лукашенко не пришел на завтрак вместе с лидерами других стран, которые приехали к российскому диктатору на парад.