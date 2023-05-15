Впервые с 9 мая: на фоне слухов о болезни показали фото Лукашенко – снова с бинтом на руке

Самопровозглашенный президент Беларуси впервые появился на публике от 9 мая. Александр Лукашенко сегодня якобы работает в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.

На фоне слухов о болезни и ухудшении здоровья в сети опубликовали новые фотографии с белорусским диктатором. Фото распространяют приближенные к власти СМИ, сообщает 24 Канал.

Важно В ГУР знают о проблемах со здоровьем у Лукашенко, но есть что-то поинтереснее

Лукашенко якобы встретился с военными

Пропагандистские белорусские телеграм-каналы заявляют, что Лукашенко якобы работает в центральном командном пункте военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. В подтверждение таких заявлений публикуют даже новое фото, на котором министр обороны Беларуси Виктор Хренин встречает Лукашенко.

По информации пропагандистских каналов, самопровозглашенный президент заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Однако в сети обратили внимание на то, что у Лукашенко перебинтована левая рука, в то время как на параде в Москве перевязана была правая.



В сети распространяется новое фото Лукашенко / Фото белорусских СМИ

В соцсетях предполагают, что наличие повязки на руке может свидетельствовать о необходимости постоянной капельницы.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко 14 мая подчеркнул, что за 29 лет правления Лукашенко практически никогда не отсутствовал в публичном информационном поле так долго. По его информации, самопровозглашенный президент действительно болен – у него якобы инфекционно-аллергический миокардит. Латушко также утверждает, что у Лукашенко проблемы с ногами (болит коленный сустав, которому необходимо хирургическое вмешательство) и проблемы с позвоночником.

Версию с отравлением оппозиционер отвергает, поскольку для Владимира Путина в этом пока нет нужды.

"Зачем тогда Путину направлять врачей на помощь Лукашенко и зачем в принципе делать это Путину? Какая логика? Лукашенко не выполнил волю Путина? Он сопротивляется выполнению каких-то поручений? Пока, по крайней мере, он не демонстрировал этого", – заявил Латушко.

Что известно о состоянии здоровья Лукашенко