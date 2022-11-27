В сети пишут, что в Одессе не работают "пункты несокрушимости": как все на самом деле
Источник:Городские власти Одессы
В Украине разворачивают "пункты несокрушимости" после того, как Россия повредила энергосистему нашей страны. В сети пытаются распространить фейк о том, что якобы в Одессе не работают "пункты несокрушимости".
Некоторые неофициальные каналы распространяется дезинформация о якобы неработающих "пунктах несокрушимости" в Одессе. Местные власти сообщили, что эта информация не является достоверной и сделана исключительно для дезинформирования одесситов.
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Где в Одессе работают "пункты несокрушимости"
Кроме того, работу "пунктов несокрушимости" в Одессе лично проверял городской голова Геннадий Труханов.
По данным местных властей, "пункты несокрушимости" работают в Приморском, Малиновском, Суворовском и Киевском районах Одессы. В этих пунктах можно получить доступ к электроэнергии.
Полный перечень "пунктов несокрушимости" в Одессе доступен по этой ссылке. Список адресов "пунктов несокрушимости" в Одессе дополняется.
Как в Украине работают "пункты несокрушимости"
- Открытие "пунктов несокрушимости" 22 ноября анонсировал президент Владимир Зеленский. Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в Украине уже открыто 4 370 "Пунктов несокрушимости".
- Кирилл Тимошенко рассказал, что на этот проект не выделялись средства из государственного бюджета.
- Мэр Киева Виталий Кличко информировал, что по состоянию на 27 ноября в столице обустроены и работают более 430 пунктов обогрева. По его словам, в городе планируют оперативно развернуть еще более 100 пунктов в случае чрезвычайной ситуации.
- Также "пункты несокрушимости" развернули в других регионах Украины.
Бесплатные пункты обогрева для украинцев / Инфографика 24 канала