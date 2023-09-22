"Штаб не плавает, но идти за кораблем может": сеть "разорвали" мемы после взрывов в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе 22 сентября прогремели мощные взрывы в здании штаба Черноморского флота. Такое "взрывное" событие украинцы не смогли обойти стороной.

Сети "разрываются" мемами по поводу атаки во временно оккупированном Севастополе. 24 Канал собрал лучшие мемы пользователей.

Смотрите также Удар по штабу черноморского флота россиян, сирены и паника: хронология дня "хлопка" в Крыму

"Камни с неба", и "пропущен от Буданова"

Традиционно после "хлопка" на объектах оккупантов сеть "взрывается" мемами и точными комментариями. Атака на здание штаба командования Черноморским флотом России во временно оккупированном Севастополе не стала исключением.

Так, украинцы создали "первую реакцию" главы украинской разведки Кирилла Буданова на взрывы в Севастополе.

"Реакция" Буданова на взрывы: смотрите видео

Некоторые создатели мемов шутят, что теперь будто бы над разрушенным зданием в Севастополе можно увидеть "странное оптическое явление".

Украинцам понравилось, как одна из жительниц Севастополя комментировала взрывы и наверняка от радости вспомнила родной язык. Интересно, что в сети нашли видео с выступления "Квартал 95".

В Крыму что-то "началось": смотрите видео

Крымские пользователи тоже не отстают и создают мемы. Один из подписчиков местного телеграм-канала создал альтернативное видео с заявлением так называемого "главы Крыма" Сергея Аксенова.

"Обращение Аксенова": смотрите видео

Больше мемов и точных комментариев – в карусели

В сети шутят, что Севастополь "подождал" увольнения, вспоминая строки из песни российской группы "Любэ", которая открыто поддерживает проведение так называемой "спецоперации".

Взрывы в Севастополе: коротко