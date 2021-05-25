На севере Грузии произошло мощное ночное землетрясение

В Грузии 25 мая в 01:43 произошло мощное землетрясение магнитудой 4,9. Очаг толчков зафиксировали недалеко от поселка Казбеги на севере страны.

Национальный центр сейсмического мониторинга сообщает, что вблизи эпицентра землетрясение хорошо ощутили, но это поселение не такое, чтобы там могли быть разрушения.

Читайте также Возле Фукусимы произошло мощное землетрясение: возможны повторные толчки и оползни

Толчки были зафиксированы в 31 километре к юго-востоку от поселка Казбеги. Магнитуда землетрясения составила 4.9. Относится к среднему классу землетрясений,

– говорится в сообщении.

Сейсмолог Манана Дзманашвили также отметила, что возможно, за этим землетрясением последуют более слабые толчки.

По ее словам, они не опасны, вероятно, землетрясение могли чувствовать и в Тбилиси, но его сила была совсем незначительной.

Землетрясения в 2021 году: последние новости

В США у побережья штата Орегон зафиксировали землетрясение. Магнитуда толчков составила 5,3.

На юго-западе Ирана 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,9. В целом зафиксировали около 10 толчков.

В Индонезии на острове Ява 10 апреля произошло землетрясение магнитудой 6. В результате по меньшей мере 7 человек погибли и еще 12 человек получили ранения.

Поселок Казбеги (новое название Степанцминда), Грузия карта