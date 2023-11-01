10 поставок с августа и более миллиона снарядов: КНДР предоставляет Путину оружие для войны в Украине

Не секрет, что Россия получает оружие от Северной Кореи. Разведчики из Южной Кореи привели некоторые факты.

Визит Шойгу в Северную Корею в июле, а затем сентябрьский визит Ким Чен Ина к Путину в мире восприняли однозначно. Путин испытывает недостаток в вооружении, поэтому обратился к КНДР.

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Что именно отправили в Россию

Северная Корея отправила в Россию миллион артиллерийских снарядов. Вероятно, именно из этого оружия бьют по Украине.

С августа 2023 года зафиксировано около 10 поставок оружия из КНДР в Россию. Такие данные привела на закрытом брифинге с законодателями национальная разведывательная служба Южной Кореи. Журналистов об этом проинформировал Ю Сан Бум, член правящей Партии народной власти и член парламентского комитета по разведке.

Кроме оружия, в Россию отправились советники по использованию боеприпасов. Разведчики считают, что снарядов хватит на два месяца обстрелов.

Взаимовыгодное сотрудничество

Пхеньян имеет одни из самых больших в мире запасов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с вооружением советских времен, которые Россия поставила на вооружение для использования в Украине. Кремлевская военная машина сжигает свои запасы и борется за поставки в условиях войны, которая длится уже второй год,

– пишут журналисты Bloomberg.

Обе страны находятся в глобальной изоляции, поэтому сотрудничество между Пхеньяном и Москвой усилилось. КНДР заинтересована в ней, ведь стране не хватает денег. "Продажа боеприпасов может принести сотни миллионов, а то и миллиарды долларов", – приводят цифры медийщики.

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Постоянная передача грузов

В октябре появились спутниковые снимки того, как российские корабли не раз забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в один из военных портов России на Дальнем Востоке. Движение осуществлялось систематически с августа.