Россия нанесла 2 авиаудара по жилой застройке в Северном Донецкой области: есть погибший
Источник:Вадим Филашкин
Российские захватчики утром 6 января атаковали из авиации населенный пункт Северное в Донецкой области. Оккупанты снова атаковали гражданские здания, в которых находились люди.
В результате этого вражеского обстрела погибли люди. В настоящее время на месте прилета работает полиция и медицинские работники.
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Россияне обстреляли Северное в Донецкой области
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что утром россияне совершили по поселку Северное 2 авиационных удара. В результате пострадала жилая застройка в населенном пункте.
1 человек погиб в результате авиаудара по Северному Торецкой общины,
– написал он.
Филашкин также отметил, что на местах прилета уже работают чрезвычайные службы. О пострадавших и повреждениях в поселке глава Донецкой ОВА информации пока не предоставил.
Враг обстрелял Покровск в Донецкой области
- Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что ночью 6 января российские захватчики обстреляли населенный пункт Покровск в области. Впоследствии в городе раздались повторные взрывы.
- Филишкин рассказал, что в результате атаки вспыхнул гараж и автомобили. Также враг попал в административное здание в городе.
- В Министерстве внутренних дел уже с утра отметили, что враг атаковал город с помощью ракет С-300. В Покровске, по данным МВД, было зафиксировано 6 попаданий, а также были повреждения.
- В МВД также добавили, что спасателям понадобилось около 3 часов, чтобы ликвидировать возгорание. В городе огонь разгорелся на общей площади 600 квадратных метров.
- Кроме того, ночью 6 января российские захватчики также запустили свои беспилотные летательные аппараты типа "Шахед". Воздушная тревога по Украине звучала более 5 часов, а дроны-камикадзе долетели до Хмельницкой области.
- Уже утром стало известно, что этой ночью враг запустил 2 беспилотника типа "Шахед" по Украине из Приморско-Ахтарска. Дроны-камикадзе уничтожили наши защитники неба в пределах Хмельницкой и Николаевской областей.