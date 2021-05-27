Надо учитывать встречу Байдена и Путина, – Зеркаль о "Северном потоке-2"

27 мая 2021 , 13:20
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Источник:

24 канал

Решение США об отмене санкций против "Северного потока-2" могут пересмотреть в любой момент. Это во многом будет зависеть от встречи Джозефа Байдена и Владимира Путина в Женеве.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль заявила, что Байден располагает всеми возможными инструментами для применения санкций как к консорциуму, который занимается строительством "Северного потока-2", так и к "Газпрому". Несмотря на это, не стоит думать, что Украина уже проиграла.

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Почему встреча Байдена и Путина важна

Впрочем, по мнению Зеркаль, если после встречи президентов России и США не будет ни одного обострения, то есть большие шансы, что "Северный поток-2" все же заработает в 2021 году.

Поэтому экс-заместитель главы МИД считает, что Украине сейчас стоит привлечь всех возможных союзников для продвижения более громкой позиции относительно угроз, которые несет "Северный поток-2". Украинское государство должно объяснить, почему стоит остановить строительство газопровода.

Надо принимать во внимание встречу, которая запланирована между Джозефом Байденом и Владимиром Путиным. Решение может быть пересмотрено в любой момент,
– подчеркнула она.

Справка. Джозеф Байден и Владимир Путин согласовали место и время совместной встречи. Она состоится 16 июня в Женеве.

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Как отметила Зеркаль, если ничего не получится, то нужно будет работать с партнерами Украины внутри Евросоюза относительно обязательного применения всех возможных регуляторных инструментов к "Северному потоку-2".

Экс-заместитель министра иностранных дел также отметила, что Украина еще имеет возможность остановить строительство газопровода. В частности, это может произойти и благодаря санкциям США.

Зеркаль рассказала о строительстве "Северного потока-2": смотрите видео

Что этому предшествовало

  • В США 20 мая заявили, что не будут вводить ограничений по "Северному потоку-2" и его гендиректору Маттиасу Варнигу. Зато под санкции попали суда и юридические лица, привлеченные к его прокладке.
  • Джозеф Байден пояснил, что строительство газопровода уже почти завершено. Несмотря на это, США не готовы ввести санкции.
  • Стоит заметить, что в Сенате США раскритиковали отказ от санкций. В частности, Джим Риш назвал это решение ошибочным.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал решение США. По его словам, о победе России говорить рано, ведь строительство "Северного потока-2" еще не завершилось.
Автор: Тетяна Кійовська