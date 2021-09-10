"Северный поток-2" планируют ввести в эксплуатацию до конца 2021 года

Компания-оператор газопровода заявила о завершении технической работы над второй частью "Северного потока-2". Его планируют запустить к концу 2021 года.

По информации оператора, 10 сентября соединили последние части трубопровода, пролегающего от Германии до Дании. Церемония соединения состоялась над водой.

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Строительство газопровода завершили

Трубоукладочная баржа "Фортуна" специально подняла со дна две части "Северного потока-2". Все лишнее обрезали, а потом заварили на надводной платформе.

"После этого завершенную нить погрузили на морское дно", – отметили в пресс-служба компании.

Как завершали строительство "Северного потока-2" / Фото Nord Stream 2 AG

В течение следующих нескольких месяцев будут проводить пусконаладочные работы. Ввести "Северный поток-2" в эксплуатацию планируют до окончания 2021 года.

Запуск "Северного потока-2": последние новости

Иностранные журналисты предположили, что "Газпром" может ввести трубопровод в эксплуатацию с 1 октября 2021 года. Возможный транзит газа окрестили "победой Ангелы Меркель".

Президент Польши в 1995 – 2005 годах Александр Квасневский заявил, что канцлер Германии была вынуждена пойти на компромисс с бизнесом. Мол, это нужно для того, чтобы ввести санкции против России.

В то же время в Украине запланирован визит старшего советника по энергетической безопасности госсекретаря США Амоса Хохштайна. Он должен обсудить проблемы, которые возникают из-за запуска "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток-2" имеет протяженность почти 1230 километров. Его проложили по дну Балтийского моря для поставок российского природного газа в Европу. Ожидаемый объем поставок составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.