Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северном потоке", – СМИ

В Балтийском море обнаружили еще одну утечку газа. В Швеции не исключают, что была еще одна детонация.

СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции нашла еще одну утечку газа из российского газопровода. Вероятно, утечка идет именно от "Северного потока-2".

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Мог быть очередной взрыв

Накануне 2 утечки были обнаружены на "Северном потоке", а еще 1 на "Северном потоке 2". Новую утечку обнаружили между ними.

Сейсмологи не исключают того, что новая утечка газа вызвала еще одна детонация в Балтийском море. Именно взрывы вызвали 3 предыдущих утечки.

Главное о подрывах "Северных потоков"

27 сентября оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 нитей газопровода – 1 нити магистрали "Северный поток-2", а также 2 нитей "Северного потока-1". СМИ предполагают, что газопроводы могут навсегда прийти в негодность.

Впоследствии советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что это спланированный акт терроризма. А также, по словам советника Андрея Ермака, это акт агрессии в направлении ЕС и подчеркнул, что россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой.

После инцидента Евросоюз решил ужесточить защиту своей энергетической инфраструктуры.

После обнаружения утечек газа в России сразу же заявили о причастности диверсионных групп к этому. Однако американское издание Times сообщило, что за подрывом газопроводов стоит именно россия , и сделать это могли с помощью подводных беспилотников.

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