Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на "Северном потоке", – СМИ

29 сентября 2022 , 09:04
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Sweden Posts

В Балтийском море обнаружили еще одну утечку газа. В Швеции не исключают, что была еще одна детонация.

СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции нашла еще одну утечку газа из российского газопровода. Вероятно, утечка идет именно от "Северного потока-2".

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Мог быть очередной взрыв

Накануне 2 утечки были обнаружены на "Северном потоке", а еще 1 на "Северном потоке 2". Новую утечку обнаружили между ними.

Сейсмологи не исключают того, что новая утечка газа вызвала еще одна детонация в Балтийском море. Именно взрывы вызвали 3 предыдущих утечки.

Обратите внимание! После обнаружения утечек газа в России сразу же заявили о причастности диверсионных групп к этому. Однако американское издание Times сообщило, что за подрывом газопроводов стоит именно россия, и сделать это могли с помощью подводных беспилотников.

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Автор: Іван Магуряк