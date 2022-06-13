Северодонецк поломает вам все зубы, - Гайдай опроверг фейк оккупантов о "блокаде"
Источник:Сергей Гайдай
Российские захватчики пытаются оккупировать Северодонецк, в котором идут тяжелые бои, но ВСУ держат оборону. Ставленики Кремля в оккупированном Донбассе на фоне неудач начали выдавать желаемое за действительное и распространяют фейк, взявший Северодонецк в блокаду.
Северодонецк – не заблокирован, – Гайдай
Циническую ложь о том, что Северодонецк якобы взят в блокаду, распространил один из лидеров пророссийских боевиков Эдуард Басурин. Его чепуху опроверг глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Он назвал заявления Басурина "бредом от сумасшедшего". Гайдай подчеркнул, что россияне не могут взять Северодонецк, из-за чего собираются лгать захватившие город.
Областной центр Луганщины поломает вам все зубы,
– написал Гайдай.
Глава Луганской ОВА подчеркнул, что Северодонецк – не заблокирован. В городе, как пошутил Гайдай, фасуют россиян в пакеты.
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В Северодонецке ситуация сверхсложная
- Россия бросила значительные силы на захват Северодонецка, являющегося областным центром Луганской области. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила в семь БТГ на захват Северодонецка .
- Вражеская армия в конце мая смогла прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, после чего в городе продолжаются уличные бои.
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- Также российские военные разрушили уже два моста, ведущих в город. Первый мост, соединяющий Северодонецк и Лисичанск, войска агрессора разрушили в мае . Утром 12 июня Гайдай сообщил, что кафиры разрушили второй мост , который ведет в Северодонецк.
- Если россияне уничтожат третий находящийся в аварийном состоянии город, то город будет отрезан .
- Ситуация в Северодонецке постоянно меняется из-за интенсивных боев. По состоянию на 13 мая известно, что кафиры контролируют 70% Северодонецка . Войска агрессора удалось оттеснить ВСУ из центра города .
- Заложниками в Северодонецке оказались около 10 тысяч мирных людей . Они во время боевых действий не могут покинуть город. Также около 500 человек находятся на заводе "Азот", который обстреливают кафиры.
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