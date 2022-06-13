Северодонецк поломает вам все зубы, - Гайдай опроверг фейк оккупантов о "блокаде"

Российские захватчики пытаются оккупировать Северодонецк, в котором идут тяжелые бои, но ВСУ держат оборону. Ставленики Кремля в оккупированном Донбассе на фоне неудач начали выдавать желаемое за действительное и распространяют фейк, взявший Северодонецк в блокаду.

Северодонецк – не заблокирован, – Гайдай

Циническую ложь о том, что Северодонецк якобы взят в блокаду, распространил один из лидеров пророссийских боевиков Эдуард Басурин. Его чепуху опроверг глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

К теме В Северодонецке россияне несут потери в пехоте и продвигаются только благодаря штурмовой авиации

Он назвал заявления Басурина "бредом от сумасшедшего". Гайдай подчеркнул, что россияне не могут взять Северодонецк, из-за чего собираются лгать захватившие город.

Областной центр Луганщины поломает вам все зубы,

– написал Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что Северодонецк – не заблокирован. В городе, как пошутил Гайдай, фасуют россиян в пакеты.

Кстати Воины ССО сожгли 3 вражеских "Града", которыми кафиры обстреливали Северодонецк

В Северодонецке ситуация сверхсложная

Россия бросила значительные силы на захват Северодонецка, являющегося областным центром Луганской области. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила в семь БТГ на захват Северодонецка .

Вражеская армия в конце мая смогла прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, после чего в городе продолжаются уличные бои.

Новости по теме Луны на каждый город, – Ступак предположил, хватит ли России сил наступать на Донбассе

Узнайте больше – в Северодонецке россияне понесут потери в пехотных подразделениях: смотрите видео