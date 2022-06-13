Сєвєродонецьк – не заблокований, – Гайдай
Цинічну брехню про те, що Сєвєродонецьк буцімто взятий у блокаду, поширив один з лідерів проросійських бойовиків Едуард Басурін. Його нісенітниці спростував глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Він назвав заяви Басуріна "маячнею від божевільного". Гайдай наголосив, що росіяни не можуть взяти Сєвєродонецьк, через що збираються брехати, що захопили місто.
Обласний центр Луганщини поламає вам усі зуби,
– написав Гайдай.
Очільник Луганської ОВА наголосив, що Сєвєродонецьк – не заблокований. Натомість у місті, як пожартував Гайдай, фасують росіян у пакети.
До речі Воїни ССО спалили 3 ворожі "Гради", якими окупанти обстрілювали Сєвєродонецьк
У Сєвєродонецьку ситуація надскладна
- Росія кинула значні сили на захоплення Сєвєродонецька, який є обласним центром Луганської області. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька.
- Ворожа армія наприкінці травня змогла прорвати оборону Збройних Сил України, після чого в місті тривають вуличні бої.
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- Також російські військові зруйнували вже два мости, які ведуть до міста. Перший міст, який сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ, війська агресора зруйнували у травні. Зранку 12 червня Гайдай повідомив, що окупанти зруйнували другий міст, який веде до Сєвєродонецька.
- Якщо росіяни знищать третій міст, який перебуває в аварійному стані, то місто буде відрізано.
- Ситуація у Сєвєродонецьку постійно змінюється через інтенсивні бої. Станом на 13 травня відомо, що окупанти контролюють 70% Сєвєродонецька. Війська агресора вдалося відтіснили ЗСУ з центру міста.
- Заручниками у Сєвєродонецьку опинилися близько 10 тисяч мирних людей. Вони під час бойових дій не можуть покинути місто. Також близько 500 людей перебувають на заводі "Азот", який обстрілюють окупанти.
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