Сезон "хлопка" в Крыму – в разгаре: в сети сообщают о взрывах на аэродроме Бельбек
В оккупированном Крыму вечером 18 августа снова раздаются взрывы. На этот раз – на военном аэродроме Бельбек.
В сети появляется все больше сообщений о взрывах. Также информацию подтвердил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает 24 канал.
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Местные жители слышали громкие звуки со стороны аэродрома. Говорят, что это точно не салюты, потому что аж окна дрожали.
После этого раздались сирены. Также мчались машины "МЧС".
Что пишут в сети о взрывах возле Бельбека:
Впоследствии в чатах Севастополя появились сообщения о повторных взрывах. Первый взрыв в Севастополе услышали в 22:00, второй – в 22:35.
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Что известно об аэродроме Бельбек
Аэродром Бельбек расположен под Севастополем. После оккупации Крыма россия поместила на нем 38 истребительный авиационный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Сейчас фактически это крупнейшая авиабаза захватчиков в Крыму.
Согласно данным Википедии, там могли быть Су-27СМ, Су-30м2, Су-27П, Су-27УБ.
Где расположен аэродром Бельбек / Скриншот
Кстати, после предыдущих взрывов в Крыму россияне поспешно перемещали авиацию с аэродрома Бельбек:
- 3 самолета Су-35С – в Приморско-Ахтарск;
- 3 самолета Су-34 – в Приморско-Ахтарск;
- 5 самолетов СУ-27/З0СМ – в Крымск;
- 1 самолет, вероятно МиГ-31 – в Геленджик;
- 2 самолета, вероятно МиГ-31 – в Кущевск;
Как выглядит аэродром Бельбек / Фото с телеграм-каналов
Взрывы в Крыму: что известно
- 9 августа серия взрывов прогремела возле авиабазы россиян в Новофедоровке. Оккупанты потеряли 9 воздушных судов на аэродроме "Саки".
- В Джанкое 16 августа тоже были взрывы. Повредили железнодорожную инфраструктуру.
- Кроме того, возник пожар на военном аэродроме поселка Гвардейское. Там было 12 самолетов СУ-24М и 12 СУ-25СМ.