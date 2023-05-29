Москва – в подвешенном состоянии: почему Ирану невыгодно передавать России технологии "Шахедов"

Оккупанты используют против Украины иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Раньше была информация, что Россия хочет производить у себя эти беспилотники.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, сомнительно, что Россия сможет получить лицензию и технологию на производство иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

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Почему Ирану невыгодно передавать эти технологии России

Как отметил Ступак, возможно, Россия хотела бы производить эти ударные дроны-камикадзе на своей территории. Однако сомнительно, что Иран согласится на такой шаг. Им совсем невыгодно передавать такие технологии России.

Иранцам не совсем выгодно было бы отдавать эту технологию России. Тогда каким образом россияне были бы зависимы от иранцев? Только из-за технологий? Гораздо интереснее держать Россию в нестабильном состоянии. Тогда они могут повышать стоимость образца или целой партии. А в обмен получать что угодно – наличные деньги, золото, авиацию и т.д.

– заметил Ступак.

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В нынешних условиях Иран имеет гораздо больше рычагов влияния на Россию. Поэтому сомнительно, что там согласятся передать такие технологии Москве.

Атаки иранскими дронами-камикадзе по Украине: коротко

Россия закупает у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136. Атаки этими беспилотниками начались осенью 2022 года. Известно, что оккупанты закупают их партиями.

28 мая произошла самая масштабная атака иранскими дронами-камикадзе. Все, что известно о массированной атаке беспилотников, – читайте в материале 24 Канала.

Военный эксперт Роман Свитан предположил, почему Иран так активно поставляет России дроны-камикадзе.

В недавней атаке, которая произошла в ночь на 29 мая, российские оккупанты использовали и крылатые ракеты, и дроны-камикадзе. Известно, что они запустили до 40 ракет X-101/X-555 и ориентировочно 35 иранских "Шахедов" с двух направлений. Украинские военные сбили большинство этих воздушных целей.