Циничная атака: "Шахед" попал в десятках метров от полицейских, спасателей и медиков
Источник:Алексей Белошицкий
Во время очередной циничной вражеской атаки российский дрон попал в нескольких десятках метров от полицейских, спасателей и медиков. Таким образом оккупанты используют наиболее коварную тактику.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий опубликовал видео попадания вражеского дрона. В этот момент полицейские, спасатели и медики оказывали помощь пострадавшим в результате попадания другого "Шахеда" в гражданские объекты и жилые дома.
Читайте также Почему Россия атаковала энергообъекты сейчас, а не зимой: что говорят в ОК "Юг"
Момент попадания второго БпЛА: видео
По словам Белошицкого, враг постоянно использует тактику "двойных ударов", которая нацелена на убийство людей, прибывших на место первого взрыва для оказания помощи.
Гражданские, спасатели, медики и полицейские становятся первыми жертвами второго "прилета". Это самая циничная тактика отработанная врагом во многих уголках мира,
– написал он.
Билошицкий призвал следить за сигналами воздушной тревоги, не покидать укрытие до отбоя, а спасение и помощь оставить специалистам.
Россия обстреливает Украину: главные новости
- Ночью 22 марта россияне нанесли самый масштабный удар по энергетике за все время полномасштабного вторжения. Оккупанты применили более 150 воздушных целей – ракет и дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть средств поражения врага, однако без прилетов в разных городах, к сожалению, не обошлось.
- В частности, значительных поражений была поражена Днепровская ГЭС, расположенная в Запорожье. Оккупанты попали в нее шестью ракетами, нанеся серьезные повреждения. В то же время энергетикам позже днем удалось запустить в работу часть оборудования. Электроэнергию станция пока не производит.
- Очень серьезно от обстрелов пострадал Харьков. Россияне выпустили 22 ракеты различного типа по инфраструктуре города, пытаясь достичь полного блэкаута. Город действительно оказался без света, однако благодаря неутомимой работе специалистов, части жителей Харькова и области восстановили электроснабжение. Поскольку разрушения действительно серьезные, впереди много работы по восстановлению.