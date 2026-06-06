Российский "Шахед" разбросал в Запорожье FPV-дроны: в ОВА рассказали о новой тактике врага

Оккупанты усиливают террор мирного населения – кое-где они меняют тактику обстрелов. Вражеский дрон типа "Шахед" 4 июня доставил в центр города Запорожье FPV-дроны, которые хаотично рассыпались по гражданским объектам.

Подробности рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Как агрессор меняет тактику атак?

Из-за эффективных действий украинских военных на фронте, в частности сдерживания продвижения оккупантов на Запорожском направлении, противник пытается давить на гражданских постоянными обстрелами.

Как сообщил Федоров, в течение последних месяцев россияне модернизировали свое вооружение и начали прибегать к новым способам атак.

Враг использовал "Шахед", который занес в центр города FPV-дроны и просто хаотично разбросал по гражданским целям,

– отметил глава ЗОВА.

Начальник области сообщил, что власть на постоянной основе проводит координационные совещания с военными и силовыми структурами. По его словам, все запросы по противодействию FPV-дронам в городе выполняются полностью.

Он также отметил, что состоялось очередное совещание с участием военного командования, силовиков и представителей критической инфраструктуры. Сейчас планируется обучение личного состава для противодействия FPV-дронам, которые могут появляться в городе. Также планируется дополнительно защитить часть объектов критической инфраструктуры антидроновимы сетками.

Наша задача – не дать врагу обстреливать областной центр,

– подчеркнул Федоров.

Какими были последние обстрелы Запорожья?

6 июня в 05:30 в области объявили угрозу ударных БпЛА, а уже через несколько минут раздались взрывы. В результате атаки погибли двое работников объекта критической инфраструктуры, еще пять человек получили ранения. Зафиксировано более сотни обращений о повреждении жилья, авто и инфраструктуры, а также новые удары в течение утра.

4 июня россияне попали по городу, повредив многоэтажку и общественный транспорт. Погибла 44-летняя женщина, еще 11 человек пострадали.

2 июня Запорожье подверглось массированной комбинированной атаке с использованием дронов, ракет и баллистики – зафиксировано не менее 20 ударов, повреждены жилые дома и промышленные объекты.