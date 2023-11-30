Ничего удивительного, – Игнат прокомментировал падение российского "Шахеда" в Крыму

Появилась информация, что российский дрон-камикадзе типа "Шахед" упал на территории Крыма, не долетев до цели. В Вооруженных Силах это подтвердили и предположили, что могло стать причиной падения беспилотника.

В четверг, 30 ноября, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона рассказал об этой "досаде", постигшей российских захватчиков на полуострове, – информирует 24 Канал.

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Падение российского БПЛА в Крыму

По словам Игната, ничего удивительного в этом инциденте нет: у оккупантов все время проблемы с техникой. В этом случае падение могло быть спровоцировано действительно штормом или из-за технических неисправностей.

Но ничего удивительного нет: все что угодно могло произойти. Это же техника: самолеты падают, вертолеты падают, беспилотники падают. Любая техническая ошибка или неисправность могла помешать. Конечно, погодные условия – если действительно слишком сильный, шквальный ветер или ураган – будут влиять на работу любого летательного аппарата.

– сказал спикер.

Отметим, что о падении дрона типа Shahed-131/136 на территории Крымского полуострова утром 29 ноября сообщалось в Силах обороны Юга. Там даже опубликовали видео, на котором виден "неудачно приземлившийся" беспилотник.

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Угроза с неба: последние новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на днях утверждал, что Россия накопила большой арсенал ракет перед зимой. По его словам, нельзя недооценивать оккупантов – они будут бить по энергетической инфраструктуре.

В то же время ночью против 30 ноября захватчики выпустили 20 "Шахедов" и управляемые ракеты. Силы противовоздушной обороны успешно отработали по 14 ударным бесплотным летательным аппаратам. Однако известно, что в результате атаки есть разрушение.