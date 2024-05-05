Повреждены инфраструктурные объекты и дома: какие последствия атаки "Шахедами" на Днепропетровщине

5 мая 2024, 08:48
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Днепропетровская ОВА

В ночь на 5 мая враг атаковал Украину "Шахедами". Под ударом оказалась Днепропетровская область, где оккупанты ударили об инфраструктурным объектам.

В общем, оккупанты запустили 24 дрона-камикадзе. Силы ПВО провели мощную боевую работу и уничтожили почти все ударные БПЛА.

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Последствия вражеских обстрелов в Днепропетровской области

Оккупанты массированно атаковали дронами Харьковскую и Днепропетровскую области. Так, на Днепропетровщине украинские защитники сбили 12 "Шахедов":

  • 10 дронов-камикадзе в Днепровском районе,
  • 1 – в Криворожском районе,
  • 1 – в Никопольском районе.

Как сообщили в Днепропетровской ОГА, из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты – возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.

Кроме того, Слобожанской общине разбиты две машины, задело и магазин. С вечера оккупанты терроризировали и Никопольский район. Враг 5 раз применял ударные дроны различных типов, а еще дважды – обстреляли из тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Последствия обстрелов Никополя / Фото Днепропетровская ОВА

После атаки "Шахедами" в Днепре повреждена инфраструктура, возникли пожары. У кого-то еще есть сомнения относительно любви "старшего брата", "единый народ", "единая церковь"?
– написал председатель ОВА Сергей Лысак.

Атаковали "Шахедами" и Харьковскую область

  • В ночь на 5 мая оккупанты атаковали и Харьковскую область. В 23:37 Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных беспилотников, а уже после полуночи в Харькове прогремели мощные взрывы.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали Основянский район. Под ударом оказались частные дома, в которых вспыхнули пожары.
  • На утро в ГСЧС уточнили, что пожары вспыхнули по двум адресам. Горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 квадратных метров.
  • Журналисты Общественного сообщили, что один из беспилотников попал возле дома сотрудника ГСЧС. "Шахед" упал на землю буквально в 10 метрах от двери.
  • Сначала сообщали об 1 пострадавшем, однако утром в ГСЧС сообщили о 5 пострадавших в результате атаки "Шахедами". Среди раненых – 8-летняя девочка.

Автор: Анжеліка Байбак