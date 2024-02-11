"Шахеды" атакуют Юг: в Одессе и области взрывы, работает ПВО
Поздно вечером 10 февраля россияне активно атакуют города и села Украины, во многих областях уже прогремели взрывы. 24 Канал расскажет, что сейчас известно о взрывах в Одесской области.
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Что известно о взрывах в Одесской области 10 февраля
Обновление. В ночь с 10 на 11 февраля Россия снова направила ударные БПЛА в Одессу. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей находиться в укрытиях. Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеских дронов на областной центр с запада.
После атаки по Днепру "Шахеды" полетели в Одесскую область. Среди населенных пунктов, куда летели дроны, называли Затоку, Татабунары, Белгород-Днестровский, Одессу.
В 23:27 сообщили, что в области работает ПВО. Местные паблики написали, что движение дронов меняется, в частности свернули те беспилотники, которые летели на Одессу. Впрочем, около полуночи стало известно, что "Шахеды" снова развернулись на Одессу.
Подробно о тревоге вечером 10 февраля и ночью 11 февраля
- Тревога связана с запуском дронов с мыса Чауда в Крыму. Дроны летели по Югу на Полтавщину, но потом развернулись на Днепр. О взрывах в ряде областей сообщили почти одновременно: атаку отражала и Полтавщина, и Днепропетровщина, и Николаевщина.
- Около полуночи под ударом преимущественно были Одесская и Николаевская области, но тревога будет передвигаться вместе с движением дронов, поэтому Россия может атаковать не только Юг Украины. Например, уже есть сообщения о том, что дроны летят в новую область – на Кировоградщину.
- Ситуация развивается очень стремительно, новая информация появляется ежесекундно, поэтому мы собираем ее в один большой материал. Читайте, где летят дроны, реагируйте на сообщения от властей и будьте в безопасности!