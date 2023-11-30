Россия мощно совершенствует "Шахеды": насколько они опаснее

Россияне запускают дроны по украинским городам почти каждую ночь. Теперь на них якобы обнаружили установленные 4G-модемы. Именно благодаря этому враг хочет понять, где их БПЛА пытаются сбить, и где стоят системы ПВО соответственно.

Главная задача всех изменений – понять, где и как работает украинская система ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров, объяснив, что усовершенствованные "Шахеды" опасны.

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Что изменили россияне в "Шахедах"

На российских дронах также обнаружили павербанк и устройство с симкартой. Вероятно, мобильная сеть используется для обновления координат. Таким образом, они могут даже менять полетную задачу.

Они действительно совершенствуют их ("Шахеды" – 24 Канал) очень сильно. Начали применять фюзеляжи из карбонового волокна, что снижает коэффициент рассеяния. Соответственно у средств радиолокационного наблюдения уничтожается видимость такого объекта,

– заметил Андрей Крамаров.

К тому же россияне, казалось бы, простыми подручными средствами пытаются улучшить систему навигации и управления. Дешевые элементы используют, чтобы существенно не увеличить стоимость дронов. Ведь, например, системы навигации от крылатых ракет все же ощутимо дорогие.

"Первые "Шахеды", которые использовали год назад, работали исключительно по инерционной системе наведения и почти не меняли координаты. Сейчас мы видим, что у них уже есть возможность эффективнее маневрировать", – отметил военный эксперт.

По мнению военного эксперта, оккупанты не получат много информации по использованию таких элементов как 4G-модем и устройство, которое может обмениваться сигналом в сотовой сети. Есть и другие способы для выяснения, где сбили дрон.

Андрей Крамаров об осовременивании "Шахедов": смотрите видео

Какая главная опасность

Однако реальные угрозы модернизации дронов-камикадзе действительно есть. Наибольшей из них является улучшенная система навигации. Для лучшего понимания можно привести пример со смартфоном – навигация в нем работает лучше всего с включенными сотовыми данными.

Таким образом, враг может увеличивать точность самих "Шахедов", используя сотовую сеть Украины. При наличии связи с мобильным интернетом в режиме реального времени они смогут изменять конечную точку координат,

– подчеркнул Крамаров.

Из-за этого поражение той или иной цели дроном-камикадзе повышается. Впрочем, украинские силы противовоздушной обороны делают все, чтобы минимизировать угрозу.

Обстрелы дронами меняются: что известно