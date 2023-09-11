Нет признаков, что Россия хочет атаковать Румынию, – заместитель генсека НАТО о "Шахедах"
Источник:G4Media.ro
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане 11 сентября высказался о найденных обломках российских беспилотников типа "Шахед" на территории Румынии. Он отметил, что угрозы для страны нет.
Он отметил, что нет признаков того, что страна-агрессорка планировала атаковать Румынию целенаправленно. Джоане также призвал румынских граждан успокоиться из-за инцидента на границе с падением российского беспилотника.
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Для Румынии нет опасности после обломков падения "Шахедов"
Во время открытия двух учебных заведений в уезде Дамбовица в Румынии заместитель генсека НАТО Мирча Джоане заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия намерена напасть на государство-союзницу. Этот комментарий касался ситуации, когда в приграничном с Украиной районе Плаура были идентифицированы обломки второго беспилотника.
Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних территорий, что нет причин для беспокойства,
- сказал Джоан.
Он также призвал общественность к "спокойствию и уверенности", особенно жителей приграничных с нашим государством уездов. Он подчеркнул, что Североатлантический союз контролирует ситуацию и не допустит дальнейшей эскалации конфликта.
Что известно о падении обломков "Шахедов" в Румынии
- В ходе атаки на Украину вечером 4 сентября российский беспилотник упал на территории Румынии. Сначала власти опровергали эти заявления, но в конце концов признали произошедшее 6 сентября, через два дня после инцидента.
- В конце концов 9 сентября Румыния обнаружила обломки неопознанного беспилотника, похожего на русский. Национальное министерство немедленно приступило к расследованию этого вопроса.
- В свете последних событий Министерство иностранных дел Румынии немедленно вызвало главу российской дипломатической миссии 10 сентября. Во время встречи был высказан протест по поводу нарушения воздушного пространства Румынии с просьбой в Россию прекратить нападения на страну.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после того, как в стране обнаружили обломки беспилотников, связался с начальником Штаба обороны ВС Румынии генералом Даниэлем Петреску. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, чтобы защититься от вражеских беспилотников