Очень боятся заявления Путина: почему Румыния не отвечает на падение российских "Шахедов"
Уже в который раз обломки российских дронов-камикадзе падают на территории Румынии. Однако, кроме словесной реакции, никаких других шагов в отношении России не предпринимают.
Говорится не только о самой Румынии, но и других странах-членах НАТО. Военный эксперт Олег Жданов объяснил 24 Каналу, почему на провокационные действия со стороны России нет никакой реакции.
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Почему на обломки "Шахедов" в Румынии не реагируют в НАТО
В Румынии объявляли воздушную тревогу из-за российских "Шахедов", которые атаковали украинские порты. Глава румынского МИД впоследствии подтвердил, что обломки дронов-камикадзе обнаружили на территории его страны.
Это уже не первый подобный случай. Реакции ни НАТО, ни Румынии как не было раньше, так и нет сейчас.
Джо Байден еще весной 2022 года сказал, что НАТО будет максимально дистанцироваться от этого конфликта. Вот и все. Уже вторые сутки подряд в Румынии поднимали вертолет, который наблюдал, где падал дрон, вызвали пожарных. В предыдущие сутки даже поднимали боевую авиацию, но опять же – только для наблюдения,
– отметил Олег Жданов.
Североатлантический альянс до сих пор занимает нейтральную позицию, не желая никакой конфронтации с Россией. Отметим, что в Госдепе США, реагируя на инцидент с обломками российских дронов, заверили Румынию в содействии расследованию, если об этом попросят.
"НАТО не вмешивается, потому что боится заявления Путина, что сбивание российского дрона или ракеты будут расценивать как вступление Альянса в войну на стороне Украины. Тогда статус войны сразу становится мировым. Тогда переговорный процесс Путин согласится вести только со странами-членами НАТО, а не с украинской стороной", – объяснил военный эксперт.
По мнению Жданова, единственная возможная реакция Румынии – вызов российского посла и вручение очередной ноты протеста, "которую он выбросит сразу, как переступит порог посольства".
Коротко о "Шахедах" в Румынии
- В ночь на 24 июля, когда россияне обстреливали Украину, в приграничном румынском городе Тулча объявили воздушную тревогу. Местные даже слышали звуки взрывов. В СМИ даже сообщали, что несколько дронов залетело на территорию села Плаур. Чрезвычайные службы обыскали территорию, однако обломков дронов не нашли.
- Уже утром 25 июля ситуация повторилась. Воздушные силы ВСУ отчитались, что во время российской атаки три дрона были локально потеряны на границе с Румынией. Впоследствии, как мы уже отмечали, обломки "Шахедов" были найдены на территории Румынии.