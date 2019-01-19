"Шахтер" не может договориться с "Зенитом" о сумме перехода Ракицкого, – СМИ

Переговорный процесс между "Шахтером" и "Зенитом" по поводу трансфера защитника дончан Ярослава Ракицкого зашел в тупик.

По информации Sport.ua, главная причина – клубы якобы не могут прийти к общему знаменателю относительно компенсации за игрока.

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По имеющимся данным, цена, предлагаемая "Зенитом", не устраивает чемпионов Украины. Однако речь идет не о существенной цифре, поэтому вероятность, что клубы все-таки могут договориться, достаточно велика.

Что же касается самого Ракицкого, то, по имеющейся информации, он не против перебраться в Санкт-Петербург.

Ранее 24 Канал сообщал, что "Зенит" готов заплатить за Ракицкого 10 миллионов евро.

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