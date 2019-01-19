15:43
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Шахтер" не может договориться с "Зенитом" о сумме перехода Ракицкого, – СМИ

      21 Читати новину українською
      Ярослав Ракицкий
      Ярослав Ракицкий / ФК "Шахтер"

      Переговорный процесс между "Шахтером" и "Зенитом" по поводу трансфера защитника дончан Ярослава Ракицкого зашел в тупик.

      По информации Sport.ua, главная причина – клубы якобы не могут прийти к общему знаменателю относительно компенсации за игрока.

      Читайте также: Instagram украинского футболиста "бомбардируют" просьбами не идти в российский клуб: фото

      По имеющимся данным, цена, предлагаемая "Зенитом", не устраивает чемпионов Украины. Однако речь идет не о существенной цифре, поэтому вероятность, что клубы все-таки могут договориться, достаточно велика.

      Что же касается самого Ракицкого, то, по имеющейся информации, он не против перебраться в Санкт-Петербург.

      Ранее 24 Канал сообщал, что "Зенит" готов заплатить за Ракицкого 10 миллионов евро.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Шахтер Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 183
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 605
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1885
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1615
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 365
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний
       7 февраля 2013 , 09:21
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      "Копенгаген" подал жалобу в УЕФА из-за фанатов "Днепра". GIF. ВИДЕО
       30 июля 2014 , 22:44
      "Динамо" сыграло вничью с "Ман Сити" и вылетело из Лиги чемпионов
       15 марта 2016 , 23:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук