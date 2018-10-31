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      Шахтер – Олимпик: где смотреть онлайн матч Кубка Украины

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      Шахтер – Олимпик смотреть онлайн
      Шахтер – Олимпик смотреть онлайн

      В 1/8 финала Кубка Украины состоится донецкое дерби – "Шахтер" будет играть против "Олимпика". Игра состоится в Харькове, и кроме просмотра на стадионе, матч можно будет посмотреть онлайн и по телевидению.

      Трансляция матча "Шахтер" – "Олимпик" будет осуществляться на канале "Футбол 2". Начало трансляции в 18:55, сам матч начнется в 19:00.

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      Перед началом матча на канале выйдет программа "Тур ONLINE", где эксперты будут анализировать матчи Кубка Украины, в том числе донецкое дерби.

      Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Олимпик" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако стоит отметить, что для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться. Также просмотр видео матчей (как прямые трансляции, так и опасные моменты встречи) на сайте платное – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или же 69 гривен за месячный абонемент.

      Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте 24 Канала. Здесь также будет и обзор матча и видео голов.

      Напомним, матч "Шахтер" – "Олимпик" состоится в среду, 31 октября. Начало матча в 19:00.

      Теги: Футбол Спорт Шахтер ФК Олимпик
      Источник: 24 Канал
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