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Шакира выставила на продажу элитную виллу в Майами: фото изнутри

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Шакира продает дом в Майами
Шакира продает дом в Майами / www.architecturaldigest.com

Колумбийская исполнительница Шакира решила продать одно из своих имений, которое расположено в престижном районе Майами. За свою резиденцию певица хотела получить 15 миллионов долларов, но из-за низкого спроса на жилье она сначала снизила цену до 13, а впоследствии – и до 11,6 миллионов долларов.

Об этом сообщают на Architectural Digest.

На территории имения площадью более двух тысяч квадратных метров размещен двухэтажный особняк. В нем есть шесть белоснежных спален, гостиная, кухня, ванная комната, тренажерный зал, домашний кинотеатр и бильярдная. Такую высокую цену за жилье певица объяснила тем, что здание было построено еще в 1951 году.

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Шакира продает дом в Майами


Шакира продает дом в Майами


Шакира продает дом в Майами


Шакира продает дом в Майами


Шакира продает дом в Майами


Шакира продает дом в Майами

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Кроме дома, на территории виллы Шакиры традиционно размещен бассейн и собственная пристань в заливе Бискейн. В свое время соседями артистки были такие знаменитости, как Майкл Бэй, Мэтт Деймон, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Рикки Мартин и другие.

Шакира продает дом в Майами

Кто такая Шакира?
Шакира является известной колумбийской певицей, автором песен и танцовщицей с ливанскими корнями. Свою музыкальную карьеру артистка начала еще в 13 лет, когда записала свой первый альбом "Магия". С того времени у исполнительницы насчитывается тридцать девять видеоклипов, два видеоальбома и шесть фильмографий. Женщина также является основательницей благотворительной организации, которая направлена на финансирование школ для детей из малообеспеченных семей в Колумбии. Шакира в 2011 году даже побывала в Украине во время открытия НСК "Олимпийского" после реконструкции, где выступала более 50 минут. В том же году певица познакомилась с испанским футболистом Жерардом Пике, в отношениях с которым родила двух сыновей – Милана и Сашу.

Теги: LifeStyle Музыка Шакира
Источник: 24 Канал
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