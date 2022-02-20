"Шанс для кровавого усача": признает ли Лукашенко оккупированный Крым российским
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в конце 2021 года заявил, что Крым де-факто является российским. После этого он даже заговорил о поездке на временно оккупированный украинский полуостров.
О том, как Лукашенко использует вопрос Крыма и осмелится ли он официально признать оккупированный украинский полуостров российским – эксклюзивно сайта 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.
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Вопрос Крыма – шанс для Лукашенко
До сих пор вопрос Крыма для кровавого усача был шансом для хоть какого-то политического маневрирования. В декабре прошлого года он значительно сузил это пространство заявлением, что Крым таки российский – де-факто,
– отметил Магда.
Он пояснил, что уже в конце февраля 2022 года Россия "может положить конец колебаниям Лукашенко по идентификации оккупированного полуострова".
По словам эксперта, Кремль хочет любым способом заманить самопровозглашенного президента Беларуси в оккупированный Крым.
Вопрос Крыма – шанс для Лукашенко / Фото Getty Images
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Россияне попытаются затянуть Лукашенко в Крым
Им (россиянам – 24 канал) сейчас необходимо любой ценой затянуть Лукашенко на крымские земли ради попытки хотя бы как-то узаконить российскость Крыма в глазах международного сообщества. Решающую роль в этом жизненно важном вопросе для России играет статус СБ, как страны основательницы ООН,
– отметил Евгений Магда.
Путин затягивает Лукашенко в оккупированный Крым / Фото Getty Images
Что наговорил Лукашенко об Украине: последние новости
- В начале февраля 2022 года Александр Лукашенко заявил, что в Украине некому воевать, поэтому российско-украинская война продлится максимум 3 – 4 дня. Правда, через 4 дня он передумал, отметив, что "горячей" войны не будет.
- Также Лукашенко выступил с военными угрозами в адрес Украины. Он заявил, что Минск готов пойти на совместные с Москвой военные действия.
- Самопровозглашенный президент Беларуси отметил, что Украина в составе так называемого Союзного государства.
- В интервью российскому пропагандисту Соловьеву Лукашенко дерзко предположил, что в случае эскалации конфликта между Украиной и Россией, Беларусь перестанет поставлять топливо и электроэнергию нашему государству.
- Владимир Зеленский поставил Лукашенко на место, напомнив, что от такого решения первой пострадает Беларусь.
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