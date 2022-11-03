"Козыри не работают": чем еще Россия может шантажировать мир
Козыри России, какими она шантажировала мир, уже не работают. На самом деле Россия в любом случае будет искать новые способы шантажа – такова уж ее природа.
Такое мнение 24 каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Ранее сообщалось о том, как шантаж от России влияет на Запад.
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Козыри России не работают
Ус рассказал, что в России работают "талантливые креативщики", и они обязательно придумают какой-нибудь новый шантаж. Их прошлые козыри уже не работают. В частности, угрозы, что Европа не сможет без российских газа и нефти.
Италия впервые с 1974 года не купила ни капли газа у России. Намек на то, что без России можно прожить. Франция и Германия заполнили свои газовые хранилища на 100%, поэтому сейчас цены на газ снизились, потому что его никто не покупает,
– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.
Он добавил, что эта ситуация демонстрирует, что можно полностью прожить без российских нефти и газа. Это практически главные источники прибыли для России. Кроме того, не работает и ядерный шантаж, потому что даже трудно вспомнить, когда Россия в последний раз проводила испытания ядерного оружия, похоже, еще до развала СССР.
Все о том, чем еще Россия может шантажировать мир: смотрите видео
Стран-друзей у России становится все меньше
По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, у России становится все меньше стран-друзей. В частности, это продемонстрировало и последнее голосование ООН. В мире просто еще остались страны, до сих пор верящие в иллюзию могущества России и "второй армии мира".
"Это традиция после Второй мировой войны, что в мире есть 2 страны – США и СССР. Сейчас даже Сингапур, который в 20 тысяч раз меньше, чем Россия, экспортирует в два раза больше товаров. Поэтому на самом деле это больше воспоминания о прошлом, а не реальность", – заметил Усс.
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