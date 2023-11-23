Шарль Мишель обратил внимание на важный аспект украинского контрнаступления

Когда на Западе оценивают контрнаступление ВСУ, то обычно сосредотачиваются на сухопутных операциях. Но Украина отвоевывает свое пространство и в Черном море.

Глава Европейского совета Шарль Мишель оценил успехи украинского контрнаступления. Об этом он сказал в интервью изданию Kyiv Independent.

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В Европе признают успехи Украины на море

Я не думаю, что это контрнаступление провалилось. Два примера. Во-первых, то, как украинская армия достигла огромного прогресса в Черном море, чрезвычайно важно. Это большой шаг в правильном направлении. Во-вторых, недавний прогресс, достигнутый на левом берегу Днепра, тоже очень важен,

– высказался Шарль Мишель.

Что ЕС делает для поддержки ВСУ

У нашего государства нет сильного флота, но оно показывает фантастические успехи именно на море. Форсирование Днепра для продвижения на левом берегу также связано с преодолением водных помех. К тому же в военном деле форсирование само по себе сложно.

Глава Евросовета подчеркнул, что Европа должна поддержать Украину. Для этого хотят предоставить больше "военного потенциала".

Мы уже подготовили более 30 000 солдат и будем делать больше,

– сказал он.

Также обещают ускорить и нарастить производство боеприпасов, "нужно развивать больше оборонных и безопасных возможностей в будущем".

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Мирное время заканчивается