В шасси самолета, который эвакуировал людей из Кабула, нашли тело афганца

Ранее американский военно-транспортный самолет C-17 поспешно вылетел из аэропорта Кабула. Впоследствии в зоне шасси авиалайнера обнаружили тело погибшего афганца.

Вероятно, погибший мужчина привязался веревками к корпусу транспортного самолета США.

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В шасси самолета нашли тело человека

Жители Афганистана после захвата власти талибами массово пытаются покинуть страну. Выехать можно только из аэропорта Кабула, остальные объекты контролируют боевики.

Чтобы убежать, люди прибегают к отчаянным шагам, которые приводят к жертвам. В частности, накануне в шасси американского военно-транспортного самолета C-17 нашли тело афганца.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин опубликовал в сети видео произошедшего. На нем тело человека с огромной скоростью и силой бьет о корпус самолета.

Мужчина погиб, привязавшись к самолету: видео (внимание: чувствительный контент)

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