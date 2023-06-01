РДК рядом, а Шебекино в огне: показываем российский город на карте
В Шебекино на Белгородщине продолжаются постоянные обстрелы и все в огне. Российский добровольческий корпус заявил, что их бойцы ведут бой в городе.
Пропагандисты жалуются, что в городе есть попадание снарядов. 24 Канал подробнее расскажет, где находится Шебекино и покажет на карте.
Важно В Шебекино горит завод "Монокристалл" и 5-этажка: россияне жалуются на попадание снаряда
Где находится Шебекино
Шебекино – это город в Шебекинском районе Белгородской области в России. Оно расположено на реке Нежеголь, в 7 километрах от ее устья и в 7 километрах от границы с Украиной.
В городе действует автомобильный пункт контроля через государственную границу с Украиной Плетеновка – Шебекино, а также железнодорожный пункт контроля через государственную границу с Украиной Волчанск – Нежеголь.
1 июня проходят активные бои в городе. Местные жители пытаются бежать из Шебекино.
Карта, где расположен город Шебекино
Активные бои и обстрел Шебекино: все, что известно
- 1 июня Российский добровольческий корпус заявил, что бойцы ведут бой в городе Шебекино Белгородской области.
- В городе загорелся завод "Монокристалл". Сообщается, что на предприятии находились армейские топливозаправщики. На заводе производится синтетический сапфир для высокотехнологичных применений в электронной и оптоэлектронной промышленности.
- Также в Шебекино загорелся пятиэтажный дом. Пропагандисты говорят, что это произошло якобы после попадания снаряда.
- Как стало известно, власти объявила план "Крепость". Он предусматривает особое состояние сотрудников правоохранительных органов. Его применяют, чтобы предотвратить захват объектов органов внутренних дел и войск.
- Напомним, что 31 мая в Шебекино раздалось много взрывов. Тогда говорили, что за минувшие сутки якобы повредили или уничтожили 72 автомобиля, 37 многоквартирных домов, 471 квартиру и 29 частных домов.
- Также ряд улиц якобы обстреляли 20 снарядами "Градов". В результате повреждения получила инфраструктура, а 4 человека пострадали.
- Традиционно в этом всем россияне обвинили Украину.