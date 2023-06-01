Путину нечего сказать о событиях под Белгородом: молчание Кремля сеет панику среди россиян

Бойцы из Российского добровольческого корпуса 1 июня снова посетили территорию Белгородской области. Тут важно обратить внимание на реакцию Кремля. А ее вообще нет.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожний. По его словам, новые события в Белгородской области демонстрируют, что акции российских патриотов продолжаются. И это очень хорошо.

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От Путина нет никакой реакции

Как отметил Подорожный, населению всегда важно знать, что власть занимается их проблемой, если действительно произошло что-то очень серьезное. Однако от Кремля снова нет никакой реакции.

А в Кремле – тишина. Российское население будет точно говорить на кухнях об этих таинственных событиях. И увидит, что власть не сделала никаких выводов. Не укрепила районы, не послала войска, которые могли бы защитить эту территорию,

– заметил политтехнолог.

В общем, российский диктатор Владимир Путин в этом случае окажется в интересной дилемме. Он обязательно когда-нибудь будет вынужден прокомментировать эти события. Но сейчас Путину вообще нечего рассказать. Диктатор же не будет говорить, что пограничная служба не способна выбить "диверсантов" или что "вторая армия мера" оказалась "пшиком".

В ходе первой операции на территории Белгородщины, которая состоялась в мае, российские добровольцы освободили около 42 квадратных километров территории. Также они затрофеили новый БТР

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Кроме того, если Путин станет говорить об этой проблеме, то признает ее серьезной. Но он не может этого сделать.

Если Путин выйдет и станет говорить об этом… Это будет свидетельствовать о том, что проблема настолько серьезна, что о ней должен говорить президент России. А как на территории может быть столь серьезная ситуация, что в это будет вмешиваться президент? Потому понятно, почему тот молчит. Ожидает, что как-то само по себе все закончится,

– рассказал Подорожный.

События в Белгородской области: коротко