"Схемы" показали первый спутниковый снимок разрушенной Каховской ГЭС

Российские террористы 6 июня взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Пока известно, что уровень воды в областном центре поднялся уже на 2 метра.

Программа журналистских расследований "Схемы" опубликовала первый спутниковый снимок разрушенной Каховской ГЭС. Фотографии со спутника показывают масштабные разрушения, вызванные подрывом.

Смотрите также Зеленский провел заседание СНБО, продолжается эвакуация: главное о подрыве Россией Каховской ГЭС

ГЭС ушла под воду

Собственно, на спутниковых фото Planet Labs по сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено.

Масштабы разрушений Каховской ГЭС: смотрите видео

Напомним, что в ГПСУ опубликовали видео, на котором видно, что вся Каховская ГЭС оказалась под водой. В то же время украинские власти объявили об эвакуации из опасных районов Херсонщины.

Первый спутниковый снимок разрушенной ГЭС / Фото Planet Labs

Что следует знать о подрыве Каховской ГЭС