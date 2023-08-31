Шеппс прокомментировал свое назначение на должность главы Минобороны и упомянул Украину
Новый глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал свое назначение на должность. Он подчеркнул, что страна продолжит поддерживать Украину против варварского вторжения россиян.
Об этом министр обороны написал на своей странице в твиттере. Он сменит на посту главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, занимавшего должность в течение последних 4 лет.
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Приступая к работе в Министерстве обороны, я с нетерпением жду сотрудничества с отважными мужчинами и женщинами наших Вооруженных Сил, защищающими безопасность нашей страны. И продолжение поддержки Великобританией Украины в ее борьбе с варварским вторжением Путина,
– заявил новый министр.
Ранее Грант Шеппс занимал должность министра энергетики и углеродной нейтральности Британии. Теперь на его место также будет назначен новый министр. Кроме того, 44-летний политик за свою карьеру уже был:
- в 2019 – 2022 годах – был министром транспорта;
- в 2022 – 2023 годах – министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии;
- неделю – главой МВД Великобритании в правительстве Лиз Трасс.
Что известно о его отношении к Украине
В преддверии своего назначения Шеппс посетил Украину. 25 августа 2023 года приехал в Киев, где встретился с людьми, которые решительно выступили против тирании Путина и агрессии России.
Кроме того, в сети он сообщал, что весной 2022 года он присоединился к британской государственной программе Homes for Ukraine и разместил беженцев из Украины у себя. В доме Шеппса поселилась семья из трех поколений и их домашний любимец.
Отставка Уоллеса: что этому предшествовало
- Как-то Бен Уоллес сказал, что не прочь стать новым генсеком НАТО. Хотя он и не участвовал в выборах на должность, однако в СМИ писали, что президент США Джо Байден был против его назначения. Это произошло якобы из-за того, что Лондон без согласия Вашингтона начал продвигать идею обучения украинских пилотов на F-16.
- В июле 2023 года Бен Уоллес заявил о якобы недостаточной благодарности украинцев Великобритании за ее помощь в войне против России. Однако позже он объяснил, что его слова об Украине и благодарности исказили, ведь он обращался не к правительствам, а к гражданам и парламентам международного сообщества.
- Позже, 15 июля, Уоллес сообщил, что уйдет с должности министра обороны. Он заявил, что его время в должности министра обороны подходит к концу, и он обдумывает возможность покинуть правительство. Кроме того, некоторые СМИ предполагали, что Уоллес, вероятно, покинет свой пост, ведь премьер Британии Риши Сунак готовится переформатировать свою команду, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.