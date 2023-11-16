Шесть стран НАТО подняли истребители по тревоге: что произошло
Источник:Воздушное командование НАТО
В среду 15 ноября вблизи границ НАТО пролетел российский Ил-20. Это самолет-разведчик, поэтому союзники и страны-члены НАТО отреагировали.
Страны НАТО подняли в небо истребители из-за пролета российского Ил-20. Об этом сообщило Воздушное командование НАТО в соцсети Х, ранее известной как твиттер.
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Подробно о реакции НАТО на Ил-20
Истребители подняли по тревоге, поскольку российское судно пролетело вблизи воздушного пространства Альянса. В воздух поднялись истребители сразу шести стран: Эстонии, Германии, Испании, Италии, Дании и Швеции. Они взлетели с аэродрома Эмари в Эстонии.
В НАТО указали, что это первый совместный подъем по тревоге Германии и Испании. Он подтверждает "тесное сотрудничество и интеграцию между членами Альянса".
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Новости стран НАТО
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